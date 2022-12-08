学会用 Word 批量处理，助你在工作中提升效率

原文标题：《“内卷”时代，你效率还这么低，要学会用 Word 批处理工作！》

文档中如果有大量内容需要编辑修改，怎么办？别告诉我，你手动的一个个去操作，那样效率就太低了。今天，易老师就来教大家，如何快速的批量处理文档，要处理的内容再多，也只是分分钟的事情！

1、批量修改字体颜色

这里，我需要将标题的颜色全部设为“红色”。先看看，我们的标题字体样式，默认是加粗过，通过这个样式条件，我们可以快速的找到所有加粗过文字内容。

查找：「格式」-「字体」，在「字形」中，我们选择「加粗」。

替换为：「格式」-「字体」，在「字体颜色」中设置成红色。

2、批量给指定内容添加括号

选中需要添加括号的内容，使用快捷键「Ctrl + H」打开查找和替换对话框，在替换为中输入括号，然后定位到括号中间，点击「特殊格式」-「查找内容」，最后点击「全部替换」即可。

3、批量添加内容

选择需要添加内容的地方，然后在替换为中输入相同内容后，再输入需要添加的内容，最后点击「全部替换」即可。

4、批量删除所有图片

想一次性删除文档中所有的图片？我们只需在查找中点击「特殊格式」-「图像」，替换为中留空，点击全部替换就行了。

5、批量删除所有英文字母

查找内容设为「特殊格式」-「任意字母」，替换为中留空。

6、批量删除所有数字

查找内容设为「特殊格式」-「任意数字」，替换为中留空。

7、批量在每段最后添加内容

批量在每一段后面添加想要的内容。我们将光标定位到「查找内容」中，然后点击「特殊格式」-「段落标记」；在「替换为」中输入我们想要添加的内容，再次添加一个段落标记。

8、批量删除多余回车符

有时候，我们会发现文档中存在大量的回车符，那么如何快速删除这些多余的回车呢？

查找：^p^p

替换为：^p

记住要全部替换两次才能清除这些多余的回车哦！

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙