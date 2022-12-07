不止 IMAX，《阿凡达 2：水之道》可在我国自研 CINITY 影厅“4K 3D 高帧率”观看

IT之家 12 月 7 日消息，万众期待的《阿凡达 2：水之道》将于 12 月 16 日在内地上映，作为一部视听大片，想必不少小伙伴都选择了 IMAX 影厅。

其实，《阿凡达 2：水之道》还有我国自主知识产权电影技术的 CINITY 影厅版本，支持 4K 3D 高帧率，也将于 12 月 16 日一同推出。

中影 CINITY 作为中国自主知识产权的电影高新技术格式品牌，2022 年 6 月欧洲电影博览会（CineEurope）上，应导演卡梅隆团队与片方美国迪士尼的要求，使用 CINITY 专属制版工艺制作并放映了《阿凡达 2：水之道》4K、3D 高帧率演示片段，放映效果获得了观众的一致赞美，欧洲电影博览会组委会为 CINITY 颁发了“特别技术成就奖”。

此外，应迪士尼要求，CINITY 将成为《阿凡达 2：水之道》国内首映活动的独家放映合作伙伴，并将为该片在多个国家和地区的首映活动提供放映系统支持。近期，CINITY 放映系统已运往德国和瑞士等国，将在 12 月 16 日《阿凡达：水之道》公映前完成安装调试。

▲ CINITY 影厅，图源中国电影股份有限公司

据中国电影股份有限公司消息，12 月 7 日，中影 CINITY 与万达电影宣布达成重要战略合作 —— 万达电影将增建 100 个 CINITY 影厅，是中影 CINITY 自 2019 年品牌发布以来最大规模的一次市场扩展。

IT之家了解到，截至《阿凡达 2：水之道》影片上映前，将会有 30 家万达影院完成 CINITY 影厅建设，后续陆续建成更多 CINITY 影厅。

中影 CINITY 电影放映系统创造性地融合了 4K、3D、高亮度、高帧率、高动态范围、广色域、沉浸式声音七大电影放映领域的高新技术，可以使电影画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、细节更丰富、动作更连贯、声音更逼真，让观众享受极致沉浸式的观影体验。中影 CINITY 在美国洛杉矶和中国北京拥有两个电影母版制作中心，可提供电影市场主要的和大多数的国内外 CINITY 版本片源供应。

除万达电影外，最近还有横店影视、完美世界、潇湘、珠江等多个院线也与中影 CINITY 签订了批量安装 CINITY 放映系统的框架协议。在影片制作方面，《流浪地球 2》《伟大的战争》等影片也都采用了 CINITY 的制作技术和工艺。《速度与激情 10》《沙丘 2》等越来越多的影片将采用 CINITY 的高新技术格式进行母版制作和放映。