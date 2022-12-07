辽宁：到 2025 年末充电设施终端保有量将超 5 万个

IT之家 12 月 7 日消息，《辽宁省“十四五”电动汽车充电基础设施专项规划》于日前印发，其中提出，“十四五”期间，辽宁省将新建、改建各类充电设施终端 3.3 万个，到 2025 年末，充电设施终端保有量将超过 5 万个，满足超 33 万辆电动汽车充电需求。

新建住宅项目规划要确保固定车位 100% 建设充电设施或预留安装条件，其中建成充电设施比例要不低于 10%。引导居民参与智能充电，逐步提高智能有序充电桩建设比例。探索单位和园区内部开展“光储充放”一体化应用。

提升城乡地区充换电保障能力，提出要优化中心城区公共充电设施布局，加大外围城区公共充电设施建设力度，基本实现沈阳、大连等重点城市城区内充电服务半径小于 4 公里、其他城市 7 公里。

“十四五”期间新建、改建各类充电设施终端 3.3 万个。其中，公用、专用充电设施 1.9 万个，自用充电设施 1.4 万个，分别比“十三五”末增长 94%、101%、86.7%。到 2025 年末，全省充电设施终端保有量超过 5 万个。其中，公用、专用充电设施超过 2.9 万个，自用充电设施超过 2.1 万个，满足超过 33 万辆电动汽车充电需求。

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