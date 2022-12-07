市场监管总局就《广告绝对化用语执法指南（征求意见稿）》公开征求意见

IT之家 12 月 7 日消息，市场监管总局今天公布消息，为加强和规范广告监管执法活动，依据《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规、规章和国家有关规定，结合广告监管工作实际，市场监管总局制定了《广告绝对化用语执法指南（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

有下列情形之一的，一般不认为属于违法行为轻微或者社会危害性较小：医疗、药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告中，出现与疗效、治愈率、有效率等相关的绝对化用语；金融理财类产品广告中，出现与投资收益率、投资安全性等相关的绝对化用语。

IT之家了解到，《中华人民共和国广告法》第九条第三款规定：广告不得使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语。相似地，《广播电视广告播出管理办法》第八条第八款为“广播电视广告禁止含有下列内容：使用绝对化语言，欺骗、误导公众，故意使用错别字或者篡改成语的”。

另外，根据国家工商总局《关于“极品”两字在广告语中是否属于“最高级”、“最佳”等用语问题的答复》(工商广字〔1997〕第 207 号) 等相关指导意见，市工商局相关负责人解释，凡是与新《广告法》明确禁止的国家级、最高级、最佳含义相同或近似用语均属于绝对化用语，如“100% 安全，100% 有效”，“第一品牌”、“顶级”、“绝版”等。

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