欧盟监管机构裁定：Meta 将只能在用户同意的情况下根据个人数据投放广告

IT之家 12 月 7 日消息，据路透社报道，当地时间周二，知情人士透露，根据欧盟隐私监督机构的一项机密决定，Meta 将只能在用户同意的情况下根据个人数据投放广告。

IT之家了解到，爱尔兰数据保护机构负责监督 Meta 公司，因为其欧洲总部位于都柏林，该机构有一个月的时间根据欧洲数据保护委员会 (EDPB) 具有约束力的决定发布裁决。这位知情人士说，监管机构的裁决可能包括巨额罚款。

大科技公司的定向广告模式以及数据的收集和使用方式已经引起了世界各地的监管审查。Meta 公司股价在盘中交易中下跌 6.2%。谷歌、Snap 和 Pinterest 等依赖数字广告的公司，分别下跌 2.2%、8% 和 4%。

爱尔兰针对 Meta 的案件是由奥地利隐私活动家 Max Schrems 在 2018 年的投诉引发的。“他们没有为个性化广告设置是 / 否的选项，而只是在条款和条件中移动了同意条款。这不仅是不公平的，而且显然是非法的。”Schrems 在一份声明中说，“我们不知道有任何其它公司试图以如此傲慢的方式无视 GDPR（通用数据保护条例）。”

Schrems 说，EDPB 的裁决意味着 Meta 公司必须允许用户选择不使用个人数据投放广告，而该公司仍被允许使用非个人数据做个性化广告，或者使用个人数据投放广告前征求用户的同意。

这个由 27 个国家组成的集团具有里程碑意义的隐私规则被称为《通用数据保护条例》，于 2018 年开始生效。

Meta 发言人说，Meta 正在与爱尔兰机构接触。该发言人说：“GDPR 允许在同意或履行合同之外，有一系列可以处理数据的法律依据。根据 GDPR，这些法律依据之间没有等级之分，不应认为任何一种依据比其它依据更好。”

苹果的新隐私规则限制数字广告商追踪 iPhone 用户，这对 Facebook 母公司也是一个打击。