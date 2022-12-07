亚马逊推出新计划：每月给用户 2 美元，以允许该公司监控手机流量

IT之家 12 月 7 日消息，亚马逊推出了一个广告验证计划，亚马逊将给予参与的用户每月 2 美元，条件是他们需同意与该公司分享其手机流量数据。

亚马逊的这个广告验证计划目前只能通过邀请参与，其目的是跟踪参与者看到的广告，包括他们在哪里看到的广告，以及一天中他们观看广告的时间，这些广告包括亚马逊自己的广告和平台上的第三方广告。

据亚马逊称，通过该计划，亚马逊希望向客户提供更加个性化的广告体验。“你的参与将帮助品牌提供更好的产品，使亚马逊的广告更有针对性，”亚马逊在其购物者小组常见问题中写道。

亚马逊发言人告诉记者，2 美元的奖励只适用于被邀请参加该计划的亚马逊用户，不过没有被邀请的用户可以被加入到等待名单中，以后可能会加入。根据常见问题，参与者可以在任何时候退出该计划。

这个广告验证计划是亚马逊购物者小组（Amazon Shopper Panel）计划的一部分，该计划是一个仅限邀请的计划，如果亚马逊的特定用户上传 10 张在亚马逊以外购买的合格收据，就可以每月获得 10 美元。此外，小组成员可以通过完成简短的调查获得额外的每月奖励。

广告验证计划目前仅在美国和英国提供，该计划是在隐私倡导者对亚马逊如何处理敏感的用户数据表示担忧后推出的。

本月早些时候，《连线》报道说，专家们对亚马逊如何处理其通过医疗保健初创公司 OneMedical 获得的数据感到焦虑。另据 CNBC 报道，长期以来，人们对该公司如何使用来自 Alexa 和 Ring 等智能家居设备的数据也表示关注。

IT之家了解到，用用户数据换取经济回报并不是什么新鲜事。据 TechCrunch 报道，2016 年，Facebook 推出了一项计划，如果 13 至 25 岁的用户安装了 Facebook Research，就可以每月获得 20 美元的礼品卡，这是一款追踪用户在线活动进行市场调查的应用。此外，2012 年谷歌就推出了 Screenwise 计划，只要下载谷歌浏览器扩展程序，跟踪他们在互联网上的活动，志愿者用户就能获得 5 美元的亚马逊礼品卡，每三个月还可获得一个额外的礼品卡，为期一年。Screenwise 计划的另一部分是给用户 100 美元，前提是他们同意在家里安装谷歌提供的路由器来追踪他们的网络行为，在注册之后每月再给 20 美元。

不过由于隐私问题，Facebook 和谷歌的上述计划都在 2019 年被关闭了。