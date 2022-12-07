谷歌发布 2022 年全球热搜榜：拼字游戏《Wordle》力压“世界杯”“iPhone 14”

北京时间 12 月 7 日晚间消息，据报道，谷歌今日公布了“2022 年全球热搜榜”。榜单结果显示，一款简单的英文拼字游戏《Wordle》高居榜首，成为了 2022 年搜索量最高的词汇，一举超越了“世界杯”和“iPhone 14”等热门搜索关键词。

《Wordle》是一款简单的英文拼字游戏，玩家需要用 6 次机会，猜出一组由五个字母组成的英文单词，如 world 和 realm 等。谷歌趋势（Google Trends）数据团队负责人西蒙・罗杰斯（Simon Rogers）在接受媒体采访时表示：“每个人都为这款游戏着迷，从数据中就看出这一点。”

排在第二位的是一场体育赛事“印度 Vs 英格兰”（India vs England），即在印度和英格兰之间展开的一场板球比赛。而另外两场板球比赛也帮上有名，分别为“印度 Vs 南非”（Ind vs SA）和“印度 Vs 西印度群岛”（India vs West Indies），排名第五和第七。

此外，已故的英国女王伊丽莎白（Queen Elizabeth）位于榜单的第四外，正在上演的“世界杯”（World Cup）赛事排名第六，而苹果手机“iPhone 14”位居第八。

附：谷歌 2022 年全球热搜榜：

1.《Wordle》英文拼字游戏

2.印度与英格兰之间的板球比赛（India vs England）

3.乌克兰（Ukraine）

4.伊丽莎白女王（Queen Elizabeth）

5.印度和南非之间的板球比赛（Ind vs SA）

6.世界杯（World Cup）

7.印度和西印度群岛之间的板球比赛”（India vs West Indies）

8.iPhone 14

9.杰夫瑞・达莫（Jeffrey Dahmer，美国连环杀手）

10.印度板球超级联赛（Indian Premier League）