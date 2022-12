谷歌发布 2022 年全球热搜榜：拼字游戏《Wordle》力压“世界杯”“iPhone 14”

北京时间 12 月 7 日晚间消息,据报道,谷歌今日公布了“2022 年全球热搜榜”。榜单结果显示,一款简单的英文拼字游戏《Wordle》高居榜首,成为了 2022 年搜索量最高的词汇,一举超越了“世界杯”和“iPhone 14”等热门搜索关键词。

《Wordle》是一款简单的英文拼字游戏,玩家需要用 6 次机会,猜出一组由五个字母组成的英文单词,如 world 和 realm 等。谷歌趋势(Google Trends)数据团队负责人西蒙・罗杰斯(Simon Rogers)在接受媒体采访时表示:“每个人都为这款游戏着迷,从数据中就看出这一点。”

排在第二位的是一场体育赛事“印度 Vs 英格兰”(India vs England),即在印度和英格兰之间展开的一场板球比赛。而另外两场板球比赛也帮上有名,分别为“印度 Vs 南非”(Ind vs SA)和“印度 Vs 西印度群岛”(India vs West Indies),排名第五和第七。

此外,已故的英国女王伊丽莎白(Queen Elizabeth)位于榜单的第四外,正在上演的“世界杯”(World Cup)赛事排名第六,而苹果手机“iPhone 14”位居第八。

附:谷歌 2022 年全球热搜榜:

1.《Wordle》英文拼字游戏

2.印度与英格兰之间的板球比赛(India vs England)

3.乌克兰(Ukraine)

4.伊丽莎白女王(Queen Elizabeth)

5.印度和南非之间的板球比赛(Ind vs SA)

6.世界杯(World Cup)

7.印度和西印度群岛之间的板球比赛”(India vs West Indies)

8.iPhone 14

9.杰夫瑞・达莫(Jeffrey Dahmer,美国连环杀手)

10.印度板球超级联赛(Indian Premier League)