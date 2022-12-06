谷歌 ADT-3 已停产，目前唯一可运行 Android TV 13 的设备

IT之家 12 月 6 日消息，对于 Android TV 和 Google TV 开发者来说，ADT-3 一直是首选的测试平台，而且也是目前唯一能运行 Android TV 13 的设备。在官网断货数月之后，经国外科技媒体证实 ADT-3 已经停产。

IT之家了解到，ADT-3 是谷歌为开发者推出的第三款开发者设备，主要方便开发者在最新 Android TV 系统上测试其应用程序。ADT-3 于 2020 年 1 月以 79 美元的价格发布，并通过其制造商 Askey 销售。

Askey 过去三年一直在销售 ADT-3，但根据我们的调查结果，该公司网站在过去几个月一直缺货，可能最早可追溯到 2021 年夏季。考虑到这一点，开发人员显然很难获得该设备。然而，Google 的 Android TV 13 和 Google TV 13 开发者预览版仍然仅适用于该设备。

在过去的一两个月里，Askey 的 ADT-3 在线列表已经转变为一个简单的 FAQ 页面，可以回答有关该设备的基本问题。甚至没有提及“缺货”或有关该设备的更多详细信息。

国外科技媒体 9to5Google 已经得到 Askey 官方确认，ADT-3 已经停产，已经不再继续向其它渠道铺货。