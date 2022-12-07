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配晶晨 S905X4 处理器，谷歌正为 Android TV 开发 ADT-4 盒子

2022/12/7 10:46:47 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 7 日消息，援引国外科技媒体 9to5Google 报道，谷歌确认正在为 Android TV 开发 ADT-4 盒子。ADT-3 于 2019 年推出，目前已经确认停产，而该机又是目前唯一可以运行 Android TV 13 的盒子。

报道中指出谷歌正为 Android TV 开发准备一款 ADT-4 设备，该机采用机顶盒外观设计而非电视棒造型。在流出的文档中，谷歌将这款流媒体盒称为“ADT-4”，带有电视调谐器硬件的“混合谷歌开发者套件”，支持 ATSC 3.0 和 DVB-S2 等标准。

ADT-4 设备搭载晶晨（Amlogic） S905X4 处理器，比 ADT-3 中的 S905Y2 强悍很多。该设备似乎基于 DroidLogic.tv 目前销售的开发者盒子改造而来。

上图为 DroidLogic.tv 销售的盒子

IT之家了解到，目前清单上没有提及 ADT-4，但硬件看起来与我们查看的文档相同。如果是这样，那将指向 ADT-4，包括 2GB RAM、16GB 存储空间，以及比任何其它 Android TV 开发人员设备更多的输入 / 输出。

这包括电视调谐器硬件、HDMI 输出、多个 USB 端口（包括 USB-C、3.5 毫米音频和光纤音频输出），以及 microSD 卡插槽和内置麦克风以及用于 Google Assistant 的扬声器。

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关键词：谷歌

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