新西兰将出台新法律，强制向谷歌和 Meta 收取“本地新闻钱”

IT之家 12 月 5 日消息，据《新西兰先驱报》报道，新西兰将效仿澳大利亚和加拿大的做法，出台新法律对使用当地新闻内容的科技巨头强制收取“合理费用”，估计在 3000 万至 5000 万美元之间。

根据新法律，科技巨头谷歌和 Meta 在自己的平台上分享新西兰媒体报道的本地新闻内容时需要付费。新西兰广播部长威利・杰克逊表示，新立法将效仿澳大利亚和加拿大的类似法律，英国和欧盟也在考虑采取类似措施。

他表示，“像谷歌和 Meta 这样的大型数字平台免费托管和分享本地新闻是不公平的。新闻的制作是有成本的，只有他们付钱才公平。”

Meta 的全球政策主管陈凯文对该法律表示反对，他认为互联网平台在为这些本地媒体提供“免费营销”。“这样的做法会降低媒体的可信度，并使传统媒体向数字模式过渡变得更加困难。”凯文说道。

IT之家曾报道，加拿大政府今年 4 月表示他们将制定一项法案，迫使科技公司为内容向当地新闻出版商支付费用。据称，此举是为了帮助陷入困境的媒体，这些公司的在线广告收入已经大量流失到美国巨头手中。

基于类似的原因，杰克逊还表示，让 Meta 和谷歌为新闻付费将确保数字平台与当地新闻媒体达成“高质量自愿协议”。

此外，澳大利亚在 2021 年也曾通过一项法律，要求谷歌和 Meta 就其平台上的新闻内容达成补偿媒体的协议，或允许政府任命的仲裁员决定他们应该支付多少钱。

然而，该法律自从 2021 年 3 月在澳大利亚生效后，一度导致 Facebook 关闭新闻。最近澳大利亚政府也指出，他们向大型科技公司收取本地新闻费用的政策被证明是“成功的”。