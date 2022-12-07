教你用好 Excel 里面的“分列”功能

原文标题：《领导和同事都看呆了，我竟然这样用 Excel 的分列！》

Excel 里面的“分列”功能，远比我们想象的要强大太多，许多小伙伴们还不知道，所以，今天小汪老师就来给大家分享一下。

1、拆分数据

我们经常会遇到数据堆积在一个单元格中的情况，内容与数据之间都是用分隔符分隔开，像这种情况，我们应该如何将其拆分到多个单元格中呢？

选中该列数据，进入「数据」-「数据工具」-「分列」-「下一步」，然后在「其他」旁边的框中输入你的分隔符，下一步，选择「目标区域」完成即可。

2、提取身份证年月日

如何通过身份证号码来提取其中的“出生年月日”？函数呗！其实，除了函数以外，我们还能够通过分列来搞定！

选中数据列，然后进入「分列」-「固定宽度」-「下一步」，在「数据预览」中，我们可以在下方数据中点击并添加分隔线，将“出生年月日”用竖线分隔好，「下一步」，将除了“出生年月日”外的两边数据选择「不导入此列」，将“出生年月日”选择为「日期」，最后选择「目标区域」完成即可。

3、规范日期

日期格式太乱了，有 2019.5.15；有 2018 10 20，还有 2020/05/09，如何全部规范统一？

选中该列数据，进入「数据」-「数据工具」-「分列」-「下一步」-「下一步」，选择「日期」，点击「完成」。

4、数据与文本格式互转

有时候，我们可以看到，在单元格旁边有一个绿色的小三角，这是因为该单元格数据是文本格式的，而文本格式则无法运算公式。通过分列功能，我们可以将他们进行互转。

文本转数字格式

数字转文本格式

5、按省市拆分内容

省市地址在一起，我们同样可以通过分列来将其拆分开。

选中省市，进入「分列」-「下一步」-「其他」中输入“省”，「下一步」，然后选择「目标区域」完成。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪