中兴路由器 AX5400 Pro / Pro + 新固件即将发布：自行配置 DNS 地址

IT之家 12 月 7 日消息，据中兴官方预热，中兴路由器（AX5400 Pro 和 AX5400 Pro+）固件版本更新即将发布，具体更新内容如下：

AX5400 Pro V1.0.0.4B3.0000 版本：

● 全新的界面设计

● 可自行配置 DNS 地址

● 桥模式下不隐藏 DHCP 开关

● 增加显示双 WAN 的 iPv4 / iPv6 地址详细信息并可以复制

● WIFI 性能优化

AX5400 Pro+ V1.0.0.1B11.8000 版本：

● USB 性能优化

IT之家了解到，今年 10 月，中兴 AX5400 Pro + 路由器开售，搭载十二核自研芯，升级双 2.5GE 网口，提供全新暗夜黑、液态银双配色。

在设计方面，中兴 AX5400 Pro + 路由器延续上一代炫酷飞船造型，硬核科技风外观设计，六根天线昂扬矗立。

相比去年 11 月发布的 AX5400 Pro ，中兴 AX5400 Pro + 路由器升级到了双 2.5G 网口，其它方面保持一致，搭载了中兴 12 核自研处理器，包括 4 核 1.1GHz CPU 和 8 核 NPU，搭载 USB 3.0 接口，6 路独立外置信号放大器设计，双频并发可达 5400Mbps。

散热方面，官方称这款路由器采用了铝硅 & 铝镁合金双层全覆盖散热片＋石墨烯高效散热涂层，配合物理降噪系统，运行安静少发烫。