搭载骁龙 8 Gen 2，摩托罗拉 moto X40 定档 12 月 15 日发布

IT之家 12 月 8 日消息，联想中国区手机业务部总经理陈劲今日通过社交媒体表示，摩托罗拉 moto X40 将于 12 月 15 日发布。

根据陈劲透露的消息，作为搭载骁龙 8 Gen 2 的性能旗舰，moto X40 实现了“更超级省电”。跑分方面，moto X40 的安兔兔跑分达 1312901 分。

IT之家了解到，骁龙 8 Gen 2 采用全新 1+2+2+3 架构，包括一个主频 3.2GHz 基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核、四个 2.8GHz 的性能核心（2×Cortex A715+ 2×Cortex A710）以及三个 2.0GHz 的 Cortex-A510 能效核心。

根据此前爆料，在全新的 myui 5.0 上，摩托罗拉定制了 MAXE 系统引擎，通过更智能的场景识别带来全面平衡性能与功耗的调度策略。此外，摩托罗拉 moto X40 还将支持 IP68 防尘防水。

目前，型号为 XT2301-5 摩托罗拉 5G 新机已入网工信部，预计为 moto X40。该机重 196 克，拥有 161.3×73.9×8.5mm 机身尺寸，采用 6.67 英寸 1080×2400 OLED 屏幕，支持 10bit 色深与屏下指纹识别。配置方面，moto X40 内置 4950mAh / 4450mAh 电池，后置 50MP+50MP+12MP 三摄组合，支持 4 倍光学变焦。