萌态十足：吉利熊猫 mini 微型电动车官图发布

IT之家 12 月 8 日消息，吉利汽车今日公布了“吉利熊猫 mini”四座微型电车的官图，作为全新推出的“萌系纯电新物种”，官方称，熊猫 mini 将以“国宝级”的可爱颜值和真材实料刷新人们对微型电车的认知。

据悉，吉利通过全新研发设计，在济南智慧工厂制造了这款“萌系纯电新物种”—— 吉利熊猫 mini。

在外观造型上，熊猫 mini 将大熊猫的外观特点融入车身造型细节，前脸整体圆润饱满，圆形车灯萌态十足，前后保险杠的设计如同可爱的勾唇笑；同样采用仿生设计的科技纹熊猫耳后视镜前卫可爱，进一步增加了整车的萌点。

从侧面看，熊猫 mini 的立体腰线既萌又酷，轮毂花纹形似萌萌哒的熊猫脚掌印，尾窗造型仿佛翩翩闪动的飞翼。

熊猫 mini 的尾部造型同样萌动有型。尾灯像两颗闪动的大眼，为整车增加了几分灵动。熊猫 mini 有多种小清新车身颜色可供选择，搭配同级唯一的超大视界全景天幕。

IT之家了解到，根据申报信息，吉利熊猫 mini 的长宽高分别为 3065/1522/1600（1610）mm，轴距为 2015mm。动力方面，新车将采用 30kW 的后桥电机驱动，目前暂不清楚电池容量，不过从同类型竞品来看，续航预计在 150km 左右，售价在 4-5 万元。