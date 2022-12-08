联发科天玑 8200 处理器发布：采用八核架构，台积电 4nm 工艺打造

IT之家 12 月 8 日消息，今天上午联发科发布了天玑 8200 处理器，该处理器是天玑 8100 升级版，工艺、CPU 频率、APU、GPU 全面提升。

天玑 8200 采用台积电新一代 4nm 制程工艺，架构为 1+3+4 设计，性能核心是 Cortex A78（*4），最高主频达 3.1GHz，加上 4 颗能效核心 A55，主频是 2.0GHz。与天玑 8100 相比，天玑 8200 做了工艺升级，CPU 频率有所提升，同时集成 Mali-G610 GPU 和 APU 580，能效分别提升 8% 和 13%。天玑 8200 支持最高 180Hz 的 FHD + 分辨率显示屏和最高 120Hz 的 WQHD 显示屏。

跑分方面，搭载天玑 8200 的手机安兔兔跑分成绩能达到 90 万分，比天玑 8100 高出不少。

IT之家了解到，天玑 8200 还配备了联发科的 Imagiq 785 影像处理器，这是一个 14 位的 HDR ISP，提供了对高达 320MP 主摄像头的支持，支持 4K 60Hz 视频录制、三摄像头，以及双曝光 HDR 摄像。此外，该芯片组采用联发科的 APU 580 进行人工智能处理，支持 4K AV1 视频解码，采用 3GPP Release 16 5G 模式，支持 sub-5GHz 5G 网络，支持具有 LE Audio 的蓝牙 5.3，以及 Wi-Fi 6E，还支持四通道 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 存储。

天玑 8200 支持天玑开放架构，可与终端厂商深度协同合作，为搭载天玑 8200 的终端设备带来更具个性化、差异化的用户体验，释放芯片强大潜能。

联发科表示，采用新的天玑 8200 SoC 的设备将从本月开始进入全球市场，今天下午将发布的 iQOO Neo7 SE 将全球首发天玑 8200，此外，小米官方也已经宣布 Redmi K60 宇宙新杯型「K60E」首批搭载天玑 8200。