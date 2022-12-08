华擎发布 AMD Radeon RX 7900 系列显卡

IT之家 12 月 8 日消息，华擎科技今日发布了基于 AMD Radeon RX 7900 系列图形核心的全新 AQUA、Taichi 与 Phantom Gaming 系列产品，将于 12 月 14 日正式发售。

IT之家了解到，华擎科技表示，新显卡基于具有小芯片堆栈技术（Chiplet）的 AMD RDNA 3 架构所建构。全新华擎 Radeon RX 7900 系列显卡配备最高 24GB 的 GDDR6 显存和超快的运作频率。通过以 UHBR 13.5 带宽标准运作的 DisplayPort 2.1 技术支持，这些新款显卡可提供高达 54Gbps 的显示链结带宽，以在次世代显示器上实现高刷新率 4K（高达 480Hz）或 8K（高达 165Hz）的游戏体验。

此外，华擎 Radeon RX 7900 系列显卡支持各种华擎独家功能，包括条纹环形扇、超贴合热导管、金属中框、金属背板和 Polychrome SYNC 灯效技术。

华擎 Radeon RX 7900 XTX AQUA 24GB OC 显卡

华擎 Radeon RX 7900 XTX AQUA 24GB OC 是华擎首款水冷显卡，采用 AQUA 水冷系统，内建的 ARGB LED 可与支持 Polychrome SYNC 的华擎主板同步灯效，让用户自定义灯效系统，搭配 22 相电源设计。

华擎 Radeon RX 7900 Taichi 系列显卡

3 插槽位华擎 Radeon RX 7900 XTX Taichi 24GB OC 和华擎 Radeon RX 7900 XT Taichi 20GB OC 显卡，采用 Taichi 3X 三风扇散热系统和 110/100/110mm 条纹环形扇、导流鳍片和超贴合热导管。ARGB 太极光环、侧面和背面 LED 灯效都支持 Polychrome SYNC 灯效技术，让用户可以自定义所呈现的灯光效果。并且同样配备最高 22 相电源设计。此外，金属中框和背板可强化显卡整体结构，防止 PCB 弯曲。双 BIOS 选项允许用户在优化的性能和静音运作两者间，选择喜欢的 BIOS 设定。

华擎 Radeon RX 7900 Phantom Gaming 系列显卡

2.8 槽位华擎 Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming 24GB OC 和华擎 Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming 20GB OC 显卡则采用 Phantom Gaming 3X 三风扇散热系统和订制的 100/100/100mm 条纹环形扇、导流鳍片和超贴合热导管。支持 Polychrome SYNC 灯效技术的 ARGB LED，允许用户自定义灯效。金属中框和背板则可强化显卡整体结构，防止 PCB 弯曲。