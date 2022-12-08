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高通宣布三星成为 2023-24 骁龙电竞先锋赛合作伙伴，Galaxy 系列成官方指定用机

2022/12/8 13:38:08 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 8 日消息，高通公司在夏威夷举行的 2022 年骁龙峰会上宣布，三星将成为 2023-2024 骁龙电竞先锋赛（Snapdragon Pro Series）合作伙伴，Galaxy 系列成为官方指定用机。

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这标志着两家公司之间的另一个合作里程碑。作为这项合作的一部分，届时挑战晋级赛（Mobile Challenge）和精英邀请赛（Mobile Masters）的选手，都统一使用三星的 Galaxy 系列智能手机，包括北美、印度、欧洲、中东、非洲和亚太赛区。

IT之家了解到，骁龙电竞先锋赛由高通联合 ESLGaming 共同打造，是一项全球性的综合移动电竞生态系统，在全球多个国家和地区举办巡回赛，并设置公开选拔赛、挑战晋级赛、精英邀请赛三个级别的比赛。中国赛区首届赛事横跨 2022 年至 2023 年，设有骁龙电竞先锋全民挑战赛和骁龙电竞先锋精英邀请赛，两条赛线共四个赛季，全年总奖金预计达 300 万元人民币，赛事项目包括《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》和《第五人格》。

三星公司执行副总裁兼全球营销主管 Stephanie Choi 表示：“我们致力于将由 Snapdragon 驱动的高性能三星 Galaxy 设备带到全球数十亿游戏玩家手中，以促进友情和竞争。”

尽管官方没有确认哪些三星 Galaxy 设备将在骁龙电竞先锋赛赛事中被使用，但应该会包含明年的 Galaxy S23 和后年的 Galaxy S24。

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关键词：三星高通

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