索泰发布 RTX 40 AMP 月白系列显卡，含 RTX 4080 和 4090 型号

IT之家 12 月 8 日消息，索泰今天发布 RTX 40 AMP 月白系列显卡，包括索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 月白和索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 月白。

官方表示，索泰 RTX 40 AMP 月白系列整卡采用“月白”配色，采用了创新的空气动力学设计，整体造型呈流线型，在视觉上给人以一体化成型的简洁感。此外，月白系列显卡还在显卡正面、顶部、尾部和背板共设有 5 个发光区域，显卡正面上下两边各嵌有两条 ARGB 氛围灯条，显卡顶部铺设了一整条彩虹色的半透明涂层。

参数方面，索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 月白显卡默认功耗为 450w，搭载 16384 个流处理器，采用 24+4 相高规格供电设计，24GB GDDR6X 显存规格，核心 / 显存频率为 2235-2580/21000MHz。

索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 月白显卡默认功耗为 320w，搭载 9728 个流处理器，采用 24+3 相超强供电设计，16GB GDDR6X 显存规格，核心 / 显存频率为 2205-2565/22400MHz。

IT之家了解到，索泰 RTX 40 AMP 月白将在近日上市。