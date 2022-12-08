性能低于预期，AMD RX 7900XT 公版显卡跑分曝光

IT之家 12 月 8 日消息，AMD 于 11 月 3 日宣布了基于 RDNA 3 的 RX 7900 系列显卡，其中 AMD 旗舰显卡 RX 7900XTX 公版售价 7999 元，次旗舰显卡 RX 7900XT 公版售价 7399 元。

RX 7900XTX 公版显卡的首个 GeekBench 跑分已经曝光，令人感到惊讶的是其基准得分远远低于 AMD 公开的数字。RX 7900XT 公版显卡的 GeekBench 跑分也于今天曝光，性能同样低于预期。

IT之家了解到，GeekBench 跑分显示，RX 7900 XT 在 OpenGL 中的得分为 191822 分，比 RX 7900 XTX 慢 16%。它有 5376 个 SP 或 84 个计算单元（CU）。这比旗舰产品 XTX 的计算单元低 12.5%。而这样的性能差异，在差价仅 600 元的情况下更多用户会选择 XTX。

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。