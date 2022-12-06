消息称 AMD RX 7900 系列国行首发无公版，非公量少恐加价

IT之家 12 月 6 日消息，据有良好爆料纪录的B站Up 主“ECSM_Official”消息，AMD RX 7900 系列公版显卡可能无法在 12 月 14 日首发上市，于是 AMD 将原计划年底上市的非公型号提到 14 日，但非公型号似乎量不多，可能会加价。

IT之家了解到，AMD 旗舰显卡 RX 7900XTX 公版售价 7999 元，次旗舰显卡 RX 7900XT 公版售价 7399 元。非公型号的价格预计会高一些。

RX 7900 系列显卡参数：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

目前，撼讯和 ROG 和蓝宝石已经公布其非公型号的信息，详情请见：

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