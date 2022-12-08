三星 2024 年 QD-OLED 电视出货量将突破 200 万台

IT之家 12 月 8 日消息，三星预计明年 QD-OLED 电视的出货量将突破 100 万台大关。这意味着三星在 2023 年出货量将几乎翻三倍，市场观察人士预测，三星在 2023 年和 2024 年将继续增加 QD-OLED 电视的出货量。

三星 2022 年的 QD-OLED 电视出货量约为 45 万台，The Elec 援引 UBI Research 分析师预计，三星 2023 年的 QD-OLED 出货量将增至 130 万台。据消息人士称，三星显示在开始大规模生产后的短短一年内，将其 QD-OLED 生产良率提高到 90%。而反过来，三星电子将其 2023 年的预测从 100 万提高到 130 万台的出货量。

市场观察人士认为，2024 年，三星将继续增加 QD-OLED 电视的出货量。该公司在 2023 年后可能超过 200 万大关。

IT之家了解到，Neo QLED 和 QD-OLED 相结合，三星电视在 2023 年的出货量可能达到 380 万台左右。这意味着，QD-OLED 将缩小与 Neo QLED 电视的差距。三星预计 2023 年的 Neo QLED 电视出货量约为 250 万台。

不久前，同一家研究公司表示，三星显示正在押注 QD-OLED 技术，以获得其他公司的订单。三星显示部门已经增加了 QD-OLED 面板的产量，并希望获得包括苹果在内的其他多家设备制造商的订单。