微软 Win11 安卓子系统 WSA 升级至 Android 13，启动性能提升 50%

IT之家 12 月 8 日消息，微软今日面向 Win11 安卓子系统（WSA）预览用户推送了 2211.40000.7.0 版本更新，将子系统升级到了 Android 13。

WSA 2211.40000.7.0 版本更新带来了 Android 13 的一系列新特性，且带来了巨大的启动性能改进，声称提升了约 50%，还改进了鼠标点击输入、剪贴板稳定性、App 大小调整等功能。

此外，最重要的改进是升级到适用于 Android 13 的英特尔 Bridge 技术，改进了在 Windows 中打开媒体文件的可靠性。

IT之家了解到，目前该版本仅适用于 Beta 或 Dev 频道的预览用户使用，其他版本的用户可以等待后续推送，或者手动安装。

更新日志：

WSA 更新至 Android 13

添加了关闭 WSA 以实现自动化的新命令

启动性能提升约 50%

改进了鼠标点击输入

改进了剪贴板稳定性

对 App 大小调整的改进

升级到适用于 Android 13 的英特尔 Bridge 技术

改进了在 Windows 中打开媒体文件的可靠性

支持应用快捷方式的 App 的跳转列表条目

适用于 WSA 安卓 13 的设备要求：

内存：8 GB（最低）16 GB（推荐）

存储类型：SSD（推荐）

处理器架构：x64 或 ARM64

虚拟机平台

安装 Windows 11 安卓子系统：

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