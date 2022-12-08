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微软 Win11 安卓子系统 WSA 升级至 Android 13，启动性能提升 50%

2022/12/8 15:31:57 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 East晨曦Eggiverse软媒新友2063653 的线索投递！

IT之家 12 月 8 日消息，微软今日面向 Win11 安卓子系统（WSA）预览用户推送了 2211.40000.7.0 版本更新，将子系统升级到了 Android 13

WSA 2211.40000.7.0 版本更新带来了 Android 13 的一系列新特性，且带来了巨大的启动性能改进，声称提升了约 50%，还改进了鼠标点击输入、剪贴板稳定性、App 大小调整等功能。

此外，最重要的改进是升级到适用于 Android 13 的英特尔 Bridge 技术，改进了在 Windows 中打开媒体文件的可靠性。

IT之家了解到，目前该版本仅适用于 Beta 或 Dev 频道的预览用户使用，其他版本的用户可以等待后续推送，或者手动安装。

更新日志：

  • WSA 更新至 Android 13

  • 添加了关闭 WSA 以实现自动化的新命令

  • 启动性能提升约 50%

  • 改进了鼠标点击输入

  • 改进了剪贴板稳定性

  • 对 App 大小调整的改进

  • 升级到适用于 Android 13 的英特尔 Bridge 技术

  • 改进了在 Windows 中打开媒体文件的可靠性

  • 支持应用快捷方式的 App 的跳转列表条目

适用于 WSA 安卓 13 的设备要求：

  • 内存：8 GB（最低）16 GB（推荐）

  • 存储类型：SSD（推荐）

  • 处理器架构：x64 或 ARM64

  • 虚拟机平台

安装 Windows 11 安卓子系统：

https://www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR

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关键词：WSA安卓子系统

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