微软 Win11 安卓子系统 WSA 升级至 Android 13，启动性能提升 50%

IT之家 12 月 8 日消息，微软今日面向 Win11 安卓子系统（WSA）预览用户推送了 2211.40000.7.0 版本更新，将子系统升级到了 Android 13。
WSA 2211.40000.7.0 版本更新带来了 Android 13 的一系列新特性，且带来了巨大的启动性能改进，声称提升了约 50%，还改进了鼠标点击输入、剪贴板稳定性、App 大小调整等功能。
此外，最重要的改进是升级到适用于 Android 13 的英特尔 Bridge 技术，改进了在 Windows 中打开媒体文件的可靠性。
IT之家了解到，目前该版本仅适用于 Beta 或 Dev 频道的预览用户使用，其他版本的用户可以等待后续推送，或者手动安装。
更新日志：
WSA 更新至 Android 13
添加了关闭 WSA 以实现自动化的新命令
启动性能提升约 50%
改进了鼠标点击输入
改进了剪贴板稳定性
对 App 大小调整的改进
升级到适用于 Android 13 的英特尔 Bridge 技术
改进了在 Windows 中打开媒体文件的可靠性
支持应用快捷方式的 App 的跳转列表条目
适用于 WSA 安卓 13 的设备要求：
内存：8 GB（最低）16 GB（推荐）
存储类型：SSD（推荐）
处理器架构：x64 或 ARM64
虚拟机平台
安装 Windows 11 安卓子系统：
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