Epic 官方宣布推出“限制账户”

IT之家 12 月 8 日消息，Epic Games 宣布限制账户现已推出。这是一种全新的 Epic 账户类型，将会为使用商城与启动器的年轻玩家提供安全且富有包容性的定制使用体验，同时保证他们仍然可以游玩《堡垒之夜》，《糖豆人》以及《Rocket League》等游戏。

IT之家了解到，在限制账户运作机制方面，世界各地的玩家登录 Epic 游戏商城，或者登录 Epic 的游戏时，会看见一条一次性提示，询问玩家的年龄。如果你的年龄未满足要求，你的 Epic 账户将成为限制账户，同时你需要提供一位家长或者监护人的邮箱，来开始家长许可流程。

你可以继续使用 Epic Games 启动器，但需要先设立家长控制，才能使用特定功能。当你的家长设立了家长控制后，你的游玩体验将遵循他们设定的选项，账户也不再是限制账户。

对于限制账户来说，以下的功能将被禁用：

使用语音聊天或免费文本聊天与其他玩家进行交流

使用现实货币购买物品

下载非 Epic 旗下的游戏

基于过去的活动而给予的推荐内容

电子邮件广告或推送通知

在《Rocket League》中进行交易

使用 Epic 登录，包括将账户关联至特定外部服务，例如社交网站或视频流媒体应用

自定义显示名称

基于短信的双重认证

在限制账户状态等待家长许可时，使用 Epic 游戏商城启动器的年轻玩家或开发者可以查看并使用其游戏库，但将无法获取新游戏，或使用特定虚幻引擎功能。

玩家将可通过让其家长或监护人给予许可并完成账户设置，或成长至 13 岁（或其所在地区的数字成人年龄），来使用那些在限制账户上无法使用的功能。玩家可以通过转至 Epic 账户门户，并遵循请求家长许可之下的步骤，来重新向家长或监护人发送电子邮件，请求许可。

更多有关 Epic 限制账户的信息，以及任何相关功能的更改请点此链接查看。