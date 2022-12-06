亚马逊计划在印度推出 Prime 游戏

IT之家 12 月 6 日消息，官方网站横幅暗示，亚马逊印度公司正在为该地区引入 Prime Gaming 游戏服务，Prime Gaming 此前在美国和欧洲地区提供订阅服务，为 Prime 用户提供一系列服务，如每月游戏和独家游戏内容。

Prime 游戏与亚马逊 Prime 会员资格捆绑在一起，目前在印度还不清楚是否包含在套餐中。

IT之家了解到，亚马逊 Prime 游戏已经提供了诸如《使命召唤：先锋》、《战地 2042》等游戏，以及 Roblox、Minecraft 等独家内容。该服务似乎将包括 Prime Gaming 用户每月的新 PC 游戏，然而，还不清楚将于何时推出。

鉴于印度是最大的移动游戏市场之一，亚马逊很有可能也为移动游戏玩家提供福利。《Apex Legends》等游戏为 Prime Gaming 会员提供独家游戏内容，印度玩家也将最终加入到该活动中。

印度并非是最大的 PC 游戏市场之一，但随着云游戏和其他此类服务的出现，这种情况可能会发生变化。印度本土 JioGames 已经推出了云游戏服务 Beta，到目前为止，进展很顺利。现在，随着亚马逊 Prime Gaming 的将要推出 ——PC 游戏对该地区的玩家来说可能变得更加容易获得。

到目前为止，几乎没有迹象表明主机游戏玩家能从中受益，但这可能会随着时间的推移而改变。