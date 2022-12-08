《战神：诸神黄昏》更新照相模式，奎爷开始被折腾了

奎爷这下彻底落在你们手里了。

最近，《战神：诸神黄昏》发布了 3.0 更新，从更新内容情况来看，玩家们既有些失望又感到兴奋。

失望是因为上一作同样是后续补丁加入的 New Game Plus 模式，至今没有动静，玩家们目前要么只能重开，要么和新伙伴穿梭九界“逛街”，二周目之旅迟迟无法上路。

兴奋则是因为，各位“旅游”路上的消遣 —— 拍照模式 —— 终于加入游戏中。这已经算是一次大更新了。

游戏发布之初，在玩家们的拷问下，圣莫尼卡曾公开表示拍照模式不会首发与玩家见面，和上一部作品一样，它将在后续补丁中登场。现在新游戏北欧神话中九界全开，玩家可以自由穿梭其中，外加本作人物角色远比上一作多，因此游戏自带照相机可能会更有存在感。

且照相模式和本作游戏体量一样，较前作增加了不少新内容。除了常规的快门、光圈、滤镜、边框等，同样是手动改变角色表情，不仅是严肃的奎爷和阿特柔斯，包括索尔、安格尔伯达等人，玩家都可以在该模式下使其“扭曲”，让原本正经向的游戏画面变得颇具喜感。又比如关键镜头中，隐藏镜头中的角色，留给玩家一个干净漂亮的空镜。

显然这样的设计无法弥补玩家们对新内容的渴望，但在该模式下变身摄影师，甚至“玩坏”奎爷肯定会是个一种玩家喜闻乐见的玩法。

PlayStation 在介绍该模式的推文和官方博客中，鼓励玩家们在社交媒体上发布成果。目前，不少已经有不少玩家开始了在社交媒体上展示自己的摄影作品了。

来自 Twitter@Elliot Brown

有人创造了堪比游戏海报的史诗感画面。

各种美妙的捕捉镜头下，动静结合的光影让角色更具神性。

来自 Twitter@The Callisto Goat-ocol

玩家们个个都是镜头大师，一番调整就可以借游戏内功能，整出好莱坞级别的“活儿”。

不过显然大部分人更喜欢让奎爷做他过去和未来几百年都很难做到的事情 —— 但没有人会不喜欢老父亲的笑口常开。

更新发布后短短两天下来，一些玩家表示自己已经重开档来倒腾拍照功能了，不难想象要不了多久我们就会在社交媒体上看到更多二创大作。看起来在 New Game Plus 更新之前，落在玩家们手中的奎爷，应该够大家折腾一阵了。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：铂伊西娅