iQOO Neo7 SE 手机发布：2099 元至 2899 元，全球首发天玑 8200 芯片，支持 120W 闪充

IT之家 12 月 8 日消息，在今天下午的 iQOO 新品发布会上，除了发布 iQOO 11 旗舰手机系列，iQOO 还发布了 iQOO Neo7 SE 手机，售价 2099 元起，全球首发搭载天玑 8200 芯片，支持 120W 快充。12 月 8 日发布即开售。

iQOO Neo7 SE 手机价格如下：

8GB+128GB 售价 2099 元，

8GB+256GB 售价 2299 元，

12GB+256GB 售价 2499 元。

16GB+256GB 售价 2799 元，

12GB+512GB 售价 2899 元。

iQOO Neo7 SE 全球首发天玑 8200，采用台积电 4nm 制程工艺，安兔兔跑分突破 90 万分，升级 LPDDR5+UFS3.1，新增 16GB+256G 大运存选择；全覆盖立体散热系统总面积达 35090mm²，大幅降低高温对游戏性能的影响。

天玑 8200 采用台积电新一代 4nm 制程工艺，架构为 1+3+4 设计，性能核心是 Cortex A78（*4），最高主频达 3.1GHz，加上 4 颗能效核心 A55，主频是 2.0GHz。与天玑 8100 相比，天玑 8200 做了工艺升级，CPU 频率有所提升，同时集成 Mali-G610 GPU 和 APU 580，能效分别提升 8% 和 13%。天玑 8200 支持最高 180Hz 的 FHD + 分辨率显示屏和最高 120Hz 的 WQHD 显示屏。

iQOO Neo7 SE 配备 120W 超快闪充和 5000mAh 双电芯电池，最快 10 分钟就能从 1% 充到 60%。息屏充电 10 分钟，能打王者 15 局。

IT之家获悉，iQOO Neo7 SE 采用 6.78 英寸 120Hz 高刷柔性直屏，1000nit 全局最高亮度，8000000:1 对比度，1300nit 局部峰值亮度，支持 HDR 10 + 和 SGS 低蓝光认证；双 10 倍触控微操提升跟手性；体感操控支持竞速游戏；采用封闭式立体双扬声器 + 120° 声场拓宽算法，带来澎湃听音体验。

iQOO Neo7 SE 采用 6400 万像素高清主摄，质感细节清晰；OIS 光学防抖，弱光环境下也能规避手抖模糊；多种旗舰级影像算法，轻松应对复杂暗光环境，让暗光拍摄也能成为高光时刻。前置 1600 万像素镜头。

外观设计上，iQOO Neo7 SE 拥有电子蓝、星际黑、银河配色，摄像头模组采用“胶片云阶”设计，机身尺寸为宽 76.90mm X 长 164.81mm X 厚 8.58mm，重量 193g。