3799~5999 元，iQOO 11 / Pro 系列发布：搭载骁龙 8 Gen 2、自研 V2 芯片，最高 200W 快充

IT之家 12 月 8 日消息，iQOO 11 系列今日正式发布，售价 3799 元起。

iQOO 11 系列采用一体旋切金属中框，以及 CNC 高光精雕工艺，拥有三款配色：

传奇版：白色有机硅皮革搭配传奇三色，更有巴黎钉纹装饰

曼岛特别版：绿色有机硅皮革搭配微米级玻璃纤维基材

赛道版：萤石 AG 工艺玻璃，触感舒适不易沾指纹

iQOO 11 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，配备 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存（注意 128GB 版本为 UFS 3.1 闪存），拥有 5000mAh 电池，支持 120W 快充。

该机采用 6.78 英寸 3200×1440 三星 E6 OLED 柔性直屏，支持 144Hz 刷新率、LTPO 4.0、分区刷新、1440Hz 高频 PWM 调光、自研 XDR 显示引擎。

iQOO11 系列还自研 FALCON 图形引擎，结合 AI 算法和底层计算加速能力，真实还原阴影、材质等画面细节，携手网易《天谕》首次实现移动端光线追踪技术落地。

影像方面，iQOO 11 搭载 50MP 主摄（三星 S5KGN5） + 8MP 超广角 + 13MP 长焦镜头，前置 16MP 挖孔镜头，配备 vivo 自研 V2 芯片。

此外，iQOO 11 还支持 NFC、红外遥控、光学指纹，双 X 轴线性马达、屏下双控压感、封闭式立体双扬声器。

iQOO 11 系列还配备了 OriginOS 3，全新品牌字体 iQOO type 上线，显示大小 DPI 调节，页面内容同时缩放，还有全新智算中枢带来视感、触感流畅 2.0 以及不公平调度、原地复活机制等，超级小窗也进行了改进。

IT之家了解到，iQOO 11 现已开启预售，售价为：

8GB+128GB，3799 元；

8GB+256GB，4099 元；

12GB+256GB，4399 元；

16GB+256GB，4699 元；

16GB+512GB，4999 元。

iQOO 11 Pro 同样搭载了高通骁龙 8 Gen 2 处理器，拥有 4700mAh 电池，充电功率提升到了 200W。

此外，该机的影像也进行了提升，搭载后置 50MP 主摄（索尼 VCS IMX866 传感器搭配 VCS 仿生光谱）+ 50MP 超广角 + 13MP 人像三摄，配备 vivo 自研 V2 芯片。

iQOO 11 Pro 将于 12 月 21 日开启预售，售价为：