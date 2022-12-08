经典游戏《超级玛丽》踩乌龟加命的真相，大多玩家都吹牛了

实话实说，当年你玩《超级玛丽》有没有见到过生命数出现乱码？

我们将这种情况称之为“皇冠”，只要命数超过了九条就会出现。虽然游戏中奖命环节比较多，但真正能将生命打出 10 条的人并不是很多，在路上就要挥霍不少。

当然了，在玩家们学会踩乌龟奖命之后，这种生命呈现方式就比较多了，甚至还会出现我们之前没有见过的符号。

《超级玛丽》无限踩命，如今已经不是什么秘密了，基本上任何人知道了方法之后都能做到的。就算只剩下一条命了，也能在时间结束之前踩出几十条命。

但能做到的人始终都能做到，做不到的人始终都无法做到，这到底是什么原因呢？

没错，这其中就涉及到了一个关键问题：版本

不少玩家在看“无限踩”视频之后，都想尝试一下。

但当自己上手后却怎么都做不到。即使是照着视频玩，动作一模一样，条件完全达成也无法做到。

这是怎么回事呢？

在各种游戏视频解说中，他们都会告诉你“无限踩”的操作技巧，但绝对不会告诉你他们能做到，是因为使用了“原版”。

当年我们在合集卡带上玩到的多半都是盗版，如今在网上下载的《超级玛丽》ROM 也都是盗版，而这个版本恰恰是不可能做到的。

如下图，盗版最大程度就只能做到这样了。

虽然一样可以将乌龟卡在这个位置，但永远无法累积分数。

踩乌龟之所以奖命，就是分数叠加。

100、200、400、800、1000、2000、5000、8000、1UP。

盗版的永远都无法叠加，就是因为“脚太滑了”。站不住，无法连续跳。

那么，如果是使用原版的话，效果会是什么样子的呢？

如下图，跳起来之后会自动连续踩

期间虽然也会滑下来，但这都是次要的了。只要能连续踩，那就有机会无限加命。

这个操作基本上没有什么技巧，只要你能将乌龟定在楼梯上，贴近一点起跳就可以了。

看到这里是不是突然茅塞顿开？

网上有不少人都说自己当年也能做到，这一点我肯定相信的。

但当年我们玩到的版本并非都是可以踩无限命的原版，因此其中肯定有人吹牛了吧！

为什么原版的可以做到无限踩，而盗版无法做到呢？

这会不会是因为触发了里面的盗版机制，还是盗版作者故意将这个 BUG 进行了修正呢？

这个答案或许永远不会有真相了。

总之，大家想要踩出无限命的话，选对版本就可以了。

游戏中踩命的地方比较多，只要是阶梯上面就能做到。即使是甲壳虫也一样可以的。

加命蘑菇之谜

估计很多小伙伴都和我有一样的疑惑吧！为什么有的关卡中明明有隐藏蘑菇的，自己却偏偏顶不出来呢？

后来我们会发现，在 1-2 关卡中可以跳关，我们无论跳到什么关卡，都能将蘑菇给顶出来，但如果不跳关的话，那隐藏蘑菇一个都顶不出来。

因此我们都认为：只有跳关才能拿到隐藏蘑菇。

但近些年，我们看别人的 tas 表演时就会发现，别人在不跳关的情况下，仍然可以将隐藏蘑菇给顶出来。这到底是怎么回事呢？

说实话，我第一次看到这个效果也懵逼了，还以为这是改版的效果。也是在之后自己尝试了才明白，原来其中也是有窍门的。

触发隐藏蘑菇的条件不仅仅是跳关，金币数量也能触发。

我们将之前关卡的金币一个不剩全都收掉，那在下一关一样能将隐藏蘑菇顶出来的。

有隐藏蘑菇的关卡，分别在 1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-1、8-1。除了 1-1 固定出现以外，其他关卡都需要在前面的关卡中拿到所有的金币：

1-3 拿到所有的金币，那 2-1 就有隐藏蘑菇；

2-3 拿到所有的金币，那 3-1 就有隐藏蘑菇；

以此类推，只要你有技术就能拿到所有的蘑菇了。

另外，1-2 和 8-2 隐藏在砖块中的加命蘑菇是百分之百存在的。

现在玩玩新游戏，总感觉就是走一个流程，不愿意再去研究细节，通关之后索然无味。

有时候玩玩那些评分很高的游戏，也都感觉一般般，不知道怎么评上高分的。

或许就是游戏心态变了吧！

闲暇之余，我还是喜欢回味一下那些老游戏。

总能又让我回忆起了那段无忧无虑的青葱岁月。

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本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代