vivo X90 5G 通过印度 BIS 认证：搭载天玑 9200 芯片

IT之家 12 月 8 日消息，vivo X90 系列预计将很快在印度推出。vivo X90 系列手机已经在中国推出，该阵容包括三款新的高端智能手机，包括 vivo X90、vivo X90 Pro 和 vivo X90 Pro+ 5G。vivo X90 是标准版机型，预计将在明年初与 vivo X90 Pro 和 vivo X90 Pro+ 5G 一起登陆印度市场。

现在，印度标准局 BIS 网站上已经出现 vivo X90 5G 全球版本型号，该设备型号为 V2218。

IT之家了解到，vivo X90 采用 6.78 英寸 AMOLED 居中打孔曲面显示屏，分辨率为 1280×2800，支持 120Hz 的刷新率。

vivo X90 背面采用圆形的相机模块，后置三摄镜头，配备 5000 万像素索尼 IMX866 主摄像头，1200 万像素的超广角摄像头和 1200 万像素人像镜头（2 倍光学变焦）。主摄像头支持 OIS 光学防抖。前置 3200 万像素摄像头，用于自拍和视频通话。

vivo X90 内置天玑 9200 芯片，拥有 8GB、12GB 内存选项，并提供 256GB 存储。手机搭载 4810mAh 电池，支持 120W 快速充电。在印度，它将预装运行基于安卓 13 的 Funtouch OS 13 系统。