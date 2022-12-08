2024 年 12 月 28 日苹果 iPhone 必须换接口，欧盟强制统一使用 USB-C 最后期限定了

IT之家 12 月 8 日消息，今年 10 月 24 日，欧洲理事会批准了欧洲议会的通用充电器新规，最终确定了立法程序，这意味着到 2024 年底，USB-C 接口将成为手机、平板电脑和耳机等一系列电子设备的强制要求，用户不再需要每次购买新手机或类似设备时都购买不同的充电器，所有这些都可以使用同一个充电器进行充电。

今日，这项强制规定正式在欧盟官方公报上发布，按照此前的规定，这项新规将在 20 天后正式生效，届时各个欧盟成员国将有最多 24 个月的时间来将其作为国家法律适用，也就是 2024 年 12 月 28 日成为所有欧盟成员国的强制标准。

IT之家了解到，官方文件称：

（成员国）应自 2024 年 12 月 28 日起对附件 Ia 第一部分第 1.1 至 1.12 点所述的无线电设备类别或类别适用这些措施，自 2026 年 4 月 28 日起对附件 Ia 第一部分第 1.13 点所述的无线电设备类别或类别适用这些措施。

第 1.1 至 1.12 点是指平板电脑、数码相机、耳机和手持视频游戏机等设备，自 2024 年 12 月 28 日起生效；

第 1.13 点是指笔记本电脑，自 2026 年 4 月 28 日起生效。

天风国际分析师郭明錤和彭博社的 Mark Gurman 都表示，苹果正在测试配备 USB-C 接口而不是 Lightning 接口的 iPhone 版本。郭明錤认为，苹果会从 2023 年的 iPhone 15 系列开始将 iPhone 切换到 USB-C，然后再过渡 AirPods 和其他配件。