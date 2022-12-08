思特威推出首颗 LA 线阵 4K 分辨率 CMOS 图像传感器 SC430LA

IT之家 12 月 8 日消息，国产厂商思特威（SmartSens）近期推出首颗 LA（Linear）线阵系列 4K 分辨率高速工业 CMOS 图像传感器 ——SC430LA。该背照式（BSI）图像传感器支持 7.0 微米像素，搭载创新的 SmartGS-2 全局快门技术，依托思特威模拟电路设计，支持出色的 Trilinear 彩色模式和 32x 模拟增益，集高稳定性、高精准度、低噪声、高行频四大性能优势于一身，可适用于各种工业环境中，以高传输速度和高图像品质赋能全天候工业线阵相机。

与日常生活相比，工业 CIS 需要防止高温、粉尘、腐蚀等恶劣环境影响，全天候为工厂提供精准、稳定、可靠的图像数据。

SC430LA 采用思特威优势的模拟电路设计，模拟增益可以最高支持开放到 32 倍，在相同画面亮度时，较高的增益能够显著减少光源亮度，进而减少整机发热，提高整机效率，运行期间拥有卓越的稳定性，足以长时间为工业应用实时采集可靠的图像数据。该款新品拥有 4K 分辨率，并基于思特威独有的 SmartGS-2 全局快门技术打造，采用 BSI 工艺，在 500nm 波段下有高达 77% 的量子效率 (QE)，相较业内同规格工业产品提升 10%，在工业低照环境下提供更多真实有效的影像信息，实现 4K 分辨率。

另一方面，思特威通过创研超低噪声外围读取电路技术及升级色彩工艺，SC430LA 可实现出色的噪声控制和色彩呈现效果。其固定噪声 (FPN) 与像素响应的不均匀性 (PRNU) 分别可降至 0.28e-与 0.53%，相比业内同类产品，暗电流大幅降低 51%，显著提升产品捕获到的图像质量，呈现更高的颜色精准度和更丰富的图像细节，能够满足工业应用对高精度传感器的要求。

IT之家了解到，SC430LA 提供黑白和彩色两个版本，黑白版本具有 1 线、2 线和 3 线工作模式可供客户选择。其中，SC430LA 在 3 线工作模式下行频最高可达 100KHz，图像读取速度可与行业内同规格产品的 2 线模式相媲美；在 1 线工作模式下，行频最高可达 200KHz, 从而大幅提高工业线阵相机的检测效率，助力工业检测产业升级。彩色版本则可支持 Trilinear 彩色模式和 Bilinear 彩色模式，与工业 CIS 领域内的同类型产品相比，先进的 Trilinear 彩色模式能够进一步提升图像品质，保留画面更多细节，重现鲜艳、自然的色彩，最终呈现清晰细腻的全彩成像效果。

此外，SC430LA 内置电源和时钟模块，无需额外供电，可帮助以更具成本效益的方式实现优化的配电方案。

目前思特威 SC430LA 已接受送样，预计将于 2023 年 Q1 实现量产。