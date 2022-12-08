《传送门 RTX 版》今日发售，英伟达 RTX 3060 显卡可 1080p 游玩

IT之家 12 月 8 日消息，V 社的经典游戏《传送门》今日迎来免费的光线追踪 DLC——《传送门 RTX 版》，这一改进由英伟达提供支持。

与此同时，英伟达发布了 527.56 WHQL 显卡驱动，为这一游戏带来了 DLSS 3 首发支持。此外，该版本驱动为《巫师 3：狂猎》和《侏罗纪世界：进化 2》进行了优化，推荐打算游玩这三款游戏的用户更新。

IT之家了解到，在《传送门》的光线追踪 DLC —— Portal with RTX 中，光线追踪会修改每个关卡，使光线能够反弹并受到场景几何物体和材质的影响。每盏灯也将通过光线追踪投射阴影，体积光线追踪照明也会在雾和烟雾中散射。

英伟达也公布了《传送门》光线追踪 DLC 的配置要求，该 DLC 兼容所有支持光线追踪的显卡，但要想流畅游玩需要：

1080p 30 帧需要 RTX 3060 及以上和 DLSS 2

1080p 60 帧需要 RTX 3080 及以上和 DLSS 2

2160p 60 帧需要 RTX 4080 及以上和 DLSS 3

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