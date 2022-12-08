比亚迪元 PLUS 在马来西亚发布：售价 149800 马来西亚林吉特起

IT之家 12 月 8 日消息，比亚迪今天在马来西亚吉隆坡召开品牌发布会暨首款车型上市发布会，宣布正式进入马来西亚乘用车市场，发布首款车型元 PLUS（ATTO 3），并公布标准续航版售价为 149,800 马来西亚林吉特（约合 23 万人民币），长续航版售价为 167,800 马来西亚林吉特（约合 26 万人民币）。发布会现场，海豚和海豹两款车型也作为彩蛋亮相。

2014 年，比亚迪以商用车业务为起点，采用电动巴士本地组装模式，开始服务于马来西亚客户。随后，比亚迪成功将电动巴士、出租车、叉车、电子及其他产品带到当地。

比亚迪元 PLUS 采用比亚迪纯电专属平台 e 平台 3.0，具有智能、高效、安全、美学四大特点，提升 20% 低温续航，搭载智能驾驶辅助系统，带来更高效、更安全、更个性化的智能电动汽车新体验。

比亚迪和森那美汽车代理商在马来西亚销售比亚迪元 PLUS 。森那美表示，未来将会引进更多来自比亚迪的新能源汽车。

IT之家获悉，比亚迪元 PLUS 采用比亚迪 Dragon Face 3.0 设计语言，具有出色的空气动力学设计，整车的风阻系数低至 0.29，百公里加速 7.3 秒。此外，元 PLUS 最高续航可达 480km（NEDC）。

2022 年，比亚迪元 PLUS 从中国深圳出发，陆续到了澳大利亚、哥斯达黎加、新加坡、日本、新西兰、印度、泰国、荷兰、比利时、法国、挪威等。

比亚迪新能源汽车足迹已遍布全球六大洲，70 多个国家和地区，超过 400 个城市。