国内首款水上电动飞机获颁民航局生产许可证 (PC)

IT之家 12 月 8 日消息，据通航在线报道，辽宁锐翔通飞公司历时 7 个多月努力，于 2022 年 12 月 1 日顺利获得 RX1E-S 型水上电动飞机生产许可证增项（编号：PC0028A，许可生产的机型为 RX1E 型、RX1E-A 型电动力飞机和 RX1E-S 型水上电动飞机）。

锐翔通飞于 2021 年 4 月 22 日向东北管理局提交了生产许可证（PC）申请书及相关资料，管理局审查组于 2022 年 4 月 24 日受理并正式启动该项目的审查，并将 RX1E-S 型水上电动飞机生产许可增项审查列为东北管理局 2022 年重点审查项目之一。

据辽宁通用航空研究院介绍，RX1E-S 是世界首款浮筒式双座水上电动飞机。在 RX1E-A 基础上，通过增加电动力系统功率和换装双浮筒式水上起落装置研制而成。新研制电动机功率较大，最大功率 80kW，采用碳纤维三叶螺旋桨，最大转速 2600 转，形成了高效电推进系统。双浮筒支架式水上起落装置，排水量为 1.2 立方米。浮筒采用全碳纤维复合材料制造，内部为多水密隔舱设计，经气动、水动计算和模型水动力实验得到了水阻力系数较低的浮筒设计方案。支架采用水滴形剖面，铝材拉挤成型制造，最大限度降低空气阻力。配备可收放式水舵辅助操纵系统，实现狭窄水域灵活转弯及码头停靠调整。

IT之家了解到，RX1E-S 双座水上电动飞机具有零排放、低噪音、运行成本低、安全可靠的特点，特别适合在水资源丰富、生态保护标准高的景区和生态旅游区运行。2021 年 12 月 31 日 RX1E-S 双座水上电动飞机成功取得型号合格证。