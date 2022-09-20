最大航程 814 公里，电动飞机 Alice 在跑道上完成高速滑行测试

IT之家 9 月 20 日消息，随着电动汽车的不断发展，电动汽车已经走进了千家万户。与此同时，电动飞机也在不断进步。2019 年，以色列初创公司 Eviation 在巴黎航展上推出了纯电动飞机 Alice，并一直致力于让其完成首飞计划。近日，电动飞机 Alice 又有了新的进展。

据 NEW ATLAS 今日报道，电动飞机 Alice 已经完成了在跑道上高速滑行的测试。在本次测试中，电动飞机 Alice 从停机坪中行驶至跑道，并成功在高速滑行中抬起来机头，让起落架离地。不过，由于本次测试并没有打算让电动飞机 Alice 起飞，所以该飞机并没有升空。

据介绍，电动飞机 Alice 相比首次亮相的配置有所调整。目前，电动飞机 Alice 在机身两侧各安装有一个 640 千瓦的 magniX 电机，最大航程为 814 公里，巡航速度为 407 公里 / 时。电动飞机 Alice 有效载荷 1130 千克，可容纳 9 名乘客和 2 名机组人员。

据IT之家此前报道，本月中旬，加拿大航空（Air Canada）宣布，将从初创公司 Heart Aerospace 处购买 30 架 ES-30 电动飞机。该电动飞机满载时依靠电池与发电机可飞行 400 公里，计划在 2028 年投入商业运营。