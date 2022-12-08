大疆 DJI Avata 小型无人机新增支持手动档和 30 帧拍摄格式

IT之家 12 月 8 日消息，大疆今日为 DJI Avata 无人机推送了 V01.02.0000 固件更新，带来了手动档模式和 30 帧拍摄。

更新内容：

新增对美国 Remote ID 要求的支持。

新增对手动档的支持，需搭配 DJI FPV 遥控器 2 使用。首次使用前请在飞行眼镜中设置遥控器的自定义档位为“手动挡”，连接最新版本 DJI Fly App，并将飞行器置于室外完成 GNSS 信号搜索。

新增飞行器在手动挡下高速转弯时，若离地高度大于 5 m，飞行器会检测姿态异常并主动刹车。

新增单击急停按键可取消低电量返航倒计时的功能。

新增飞行器录像规格：4K@30fps、2.7K@30fps、1080p@30fps。搭配 DJI Goggles 2 使用时，飞行器额外新增 2.7K@120fps、1080p@120fps 录像规格。

新增机身存储素材剪切至飞行器 microSD 卡的功能。可在飞行眼镜的设置 > 拍摄中进行操作。

新增锐化、降噪参数设置功能。可在飞行眼镜的设置 > 拍摄 > 拍摄高级设置中进行设置。

提升 D-Cinelike 至 10bit，给用户后期提供更多可能性。

优化部分场景下飞行的稳定性。

优化广播模式下图传的流畅性。

注意：

升级完成后，务必重启飞行器、遥控器和飞行眼镜。

升级完成后，飞行器高度与距离限制、返航高度等飞控参数可能会被重置，请在飞行眼镜菜单中检查并重新设置。

若升级失败，请重启飞行器、遥控器、飞行眼镜以及 DJI Fly App 或 DJI Assistant 2（消费机系列）调参软件后重新升级。

IT之家了解到，大疆 DJI Avata 无人机于今年 8 月发布，单机售价 3499 元。DJI Avata 是一款自带桨叶保护罩的小巧无人机，重量约 410 克，搭载了一颗 1/1.7 英寸 4800 万像素 f / 2.8 的传感器，支持拍摄 155° 超广角的 4K / 60fps 视频，还有超强增稳和地平线增稳，最远 10 公里图传，最长 18 分钟悬停时间，拥有 20GB 机载存储。