SpaceX 为竞争对手 OneWeb 发射了 40 颗卫星

IT之家 12 月 9 日消息，自从俄罗斯被制裁后，英国 OneWeb 便不再使用俄联盟 2.1b 火箭发射其卫星，而印度和 SpaceX 则凭借相对低廉的报价获得了这个单子。

当地时间周四傍晚 5:27，猎鹰九号搭载 40 颗 OneWeb 卫星在佛罗里达州肯尼迪航天中心卡纳维拉尔角 39A 缓缓升空，几分钟后将其送入近地轨道，随后火箭一级在发射台完成原地降落以及回收，任务取得圆满成功。

IT之家了解到，这 OneWeb 首次与 SpaceX 建立合作，也是马斯克第一次为竞争对手发射天基星座互联网卫星。

Oneweb 是英国的一家太空互联网公司，目前拥有世界第二大规模的卫星星座，在轨卫星运行数量超过 450 颗（计划仅 648 颗，已完成 80%），仅次于 Starlink（计划上万颗）。

根据 SpaceX 任务描述，此次任务是 SpaceX 第 145 次成功回收火箭，也是该助推器的第四次发射和着陆。此前，这枚助推器曾于 2021 年 12 月为 NASA 向国际空间站发射了 SpaceX Dragon 货运任务，去年 10 月发射了 Eutelsat 的 Hotbird 13F 航天器，以及一批 Starlink 互联网卫星。