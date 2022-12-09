首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 科学探索>天文航天

SpaceX 为竞争对手 OneWeb 发射了 40 颗卫星

2022/12/9 8:02:53 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 12 月 9 日消息，自从俄罗斯被制裁后，英国 OneWeb 便不再使用俄联盟 2.1b 火箭发射其卫星，而印度和 SpaceX 则凭借相对低廉的报价获得了这个单子。

当地时间周四傍晚 5:27，猎鹰九号搭载 40 颗 OneWeb 卫星在佛罗里达州肯尼迪航天中心卡纳维拉尔角 39A 缓缓升空，几分钟后将其送入近地轨道，随后火箭一级在发射台完成原地降落以及回收，任务取得圆满成功。

IT之家了解到，这 OneWeb 首次与 SpaceX 建立合作，也是马斯克第一次为竞争对手发射天基星座互联网卫星。

Oneweb 是英国的一家太空互联网公司，目前拥有世界第二大规模的卫星星座，在轨卫星运行数量超过 450 颗（计划仅 648 颗，已完成 80%），仅次于 Starlink（计划上万颗）。

根据 SpaceX 任务描述，此次任务是 SpaceX 第 145 次成功回收火箭，也是该助推器的第四次发射和着陆。此前，这枚助推器曾于 2021 年 12 月为 NASA 向国际空间站发射了 SpaceX Dragon 货运任务，去年 10 月发射了 Eutelsat 的 Hotbird 13F 航天器，以及一批 Starlink 互联网卫星。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：SpaceXOneWeb

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用