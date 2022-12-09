谷歌计划合并地图和 Waze 团队以削减成本，称不打算裁员

12 月 9 日消息，谷歌正计划将地图服务 Waze 团队与负责该公司地图产品的团队合并，以精简运营，缓解越来越大的成本压力。

据谷歌发言人透露，谷歌计划从周五开始，将拥有 500 多人的 Waze 团队与该公司负责谷歌地图、谷歌地球和街景产品的 Geo 部门合并。

Waze 首席执行官尼哈・帕里克（Neha Parikh）将在一段过渡期后离职。谷歌发言人说，该公司计划将 Waze 作为一项独立服务保留下来，并不打算在重组过程中进行任何裁员。

谷歌表示，预计重组将减少 Waze 和地图产品团队之间重叠的工作。在声明中，谷歌发言人称：“谷歌仍将致力于打造 Waze 的独特品牌，继续坚持改进受人喜爱的应用，并支持蓬勃发展的志愿者和用户社区。”

在今年广告增长放缓后，谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）始终在寻找提高效率的方法。今年 9 月，皮查伊表示，他希望谷歌的工作效率能提高 20%，并表示该公司可能会合并开发重叠产品的团队。

谷歌大股东、激进对冲基金 TCI Fund Management 上个月呼吁 Alphabet 大幅削减成本，并在致管理层的一封信中写道，该基金认为谷歌的员工人数太多。

2013 年，谷歌斥资 11 亿美元收购了 Waze，这是该公司当时进行的第四大交易。这笔收购引起了包括美国联邦贸易委员会（FTC）在内的监管机构的审查，该委员会最终决定不对这笔交易提出质疑。

Waze 的众包地图服务每月有 1.51 亿活跃用户，该服务以维护详细的交通数据而闻名。近年来，Waze 还努力建立起了广告业务。

收购完成后，Waze 基本上独立于谷歌地图部门运营，不过谷歌将 Waze 许多深受欢迎的功能整合到了旗舰产品中。

2021 年，决定将 Waze 出售给谷歌的首席执行官诺姆・巴尔丁（Noam Bardin）离开了公司，创办了推特的竞争对手 Post。巴尔丁后来写了一篇博客文章，描述了他加入谷歌后面临的挑战，包括不满该公司的招聘做法和内部官僚作风。

巴尔丁在博文中写道：“即使在被谷歌收购后，Waze 的所有增长也都来自我们自己的工作，而不是母公司的支持。回顾过去，如果我们保持独立运营，我们可能会增长得更快，效率也更高。”

前音乐技术领域高管克里斯托弗・菲利普斯（Christopher Phillips）领导着 Geo 部门，他现在也将负责监督 Waze。该服务的员工此前向谷歌全球合作和企业发展总裁唐・哈里森（Don Harrison）汇报工作。