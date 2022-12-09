苹果掌控应用分发引发不满，Epic 称要把其告到最高法院

北京时间 12 月 9 日消息，热门游戏《堡垒之夜》开发商 Epic Games 正在加倍押注它与苹果公司之间的官司，其 CEO 蒂姆・斯威尼 (Tim Sweeney) 在接受采访时表示，将不惜一切代价取得对苹果的胜利，威胁将苹果告到最高法院。

斯威尼 (右) 与苹果 CEO 库克

2020 年 8 月，Epic 修改了《堡垒之夜》游戏内的购买机制，试图绕过苹果的应用抽成，结果被苹果 App Store 下架。Epic 表示不满，对苹果提起反垄断诉讼。苹果提起反诉，指控 Epic 违反合约条款。2021 年 9 月，法官做出判决，裁定苹果赢得了 10 项指控中的 9 项。Epic 不服判决，再次上诉。

斯威尼在采访中重申，为了取得胜利，Epic 有必要尽可能地推进这一案件，包括将官司一路打到最高法院。他会考虑和解诉讼吗? 也许会，但他有很高的要求。“只要能达到我们的要求，我们就会一直战斗下去。”他表示。他还将与苹果的斗争称为“我在游戏行业 31 年里最自豪的事情之一”。

目前，美国有越来越多的声音认为，苹果对于 iOS 应用分发的控制正成为一个社会问题，这其中包括政客。斯威尼呼吁国会采取行动，以免为时已晚。他表示，苹果拒绝推特等应用的能力是“每个政客都应该担心的”，无论他们属于哪一派。“我认为，让世界上最强大的公司来决定谁可以说什么，这是极其危险的。”斯威尼表示。