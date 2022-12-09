美国 FBI 对苹果公司扩展 iCloud 的端到端加密功能不满

IT之家 12 月 9 日消息，苹果公司昨天宣布了一系列针对其平台的新安全技术，包括将端到端加密扩展到额外的 iCloud 数据类型。然而，针对这一举措，苹果已经面临来自美国联邦调查局的批评，该局表示，他们“对端到端加密和仅限用户访问的加密所构成的威胁深感担忧”。

苹果公司和联邦调查局之前也有过很多的分歧，联邦调查局在 2016 年曾要求苹果在 iPhone 中建立一个后门，以解锁圣伯纳迪诺枪手使用的 iPhone。苹果公司拒绝了这一要求，称这是“史无前例的行为，威胁到我们客户的安全”。

虽然联邦调查局最终能够在没有苹果的帮助下解锁该 iPhone（只是在设备上没有发现任何重要的东西），但苹果此后加倍重视加密和对用户隐私的关注。本周，苹果将端到端加密扩展到多种新的 iCloud 数据类型，包括设备备份、iMessage 云数据、照片等等。

正如人们所料，联邦调查局对这一决定并不满意。在发给《华盛顿邮报》的一份声明中，联邦调查局表示，他们对端到端加密所带来的威胁“深感担忧”。联邦调查局还声称，这将“阻碍”其“保护美国人民免受犯罪行为”的能力，如网络攻击、针对儿童的暴力和毒品贩运。

周三晚些时候，联邦调查局表示，他们“深切关注端到端和仅限用户访问的加密技术所带来的威胁”。 该局在一份电子邮件声明中说：“这阻碍了我们保护美国人民免受犯罪行为影响的能力，包括网络攻击和针对儿童的暴力，以及贩毒、有组织犯罪和恐怖主义。在这个网络安全和要求‘设计安全’的时代，联邦调查局和执法伙伴需要‘设计合法的访问’。”

IT之家了解到，苹果公司此举却受到了其他人的赞扬。电子前沿基金会称赞苹果公司扩大了端到端加密，以及决定停止为 iCloud 照片进行 CSAM 扫描的计划。