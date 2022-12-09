美国 FBI 对苹果公司扩展 iCloud 的端到端加密功能不满

IT之家 12 月 9 日消息，苹果公司昨天宣布了一系列针对其平台的新安全技术，包括将端到端加密扩展到额外的 iCloud 数据类型。然而，针对这一举措，苹果已经面临来自美国联邦调查局的批评，该局表示，他们“对端到端加密和仅限用户访问的加密所构成的威胁深感担忧”。
苹果公司和联邦调查局之前也有过很多的分歧，联邦调查局在 2016 年曾要求苹果在 iPhone 中建立一个后门，以解锁圣伯纳迪诺枪手使用的 iPhone。苹果公司拒绝了这一要求，称这是“史无前例的行为，威胁到我们客户的安全”。
虽然联邦调查局最终能够在没有苹果的帮助下解锁该 iPhone（只是在设备上没有发现任何重要的东西），但苹果此后加倍重视加密和对用户隐私的关注。本周，苹果将端到端加密扩展到多种新的 iCloud 数据类型，包括设备备份、iMessage 云数据、照片等等。
正如人们所料，联邦调查局对这一决定并不满意。在发给《华盛顿邮报》的一份声明中，联邦调查局表示，他们对端到端加密所带来的威胁“深感担忧”。联邦调查局还声称，这将“阻碍”其“保护美国人民免受犯罪行为”的能力，如网络攻击、针对儿童的暴力和毒品贩运。
周三晚些时候，联邦调查局表示，他们“深切关注端到端和仅限用户访问的加密技术所带来的威胁”。
该局在一份电子邮件声明中说：“这阻碍了我们保护美国人民免受犯罪行为影响的能力，包括网络攻击和针对儿童的暴力，以及贩毒、有组织犯罪和恐怖主义。在这个网络安全和要求‘设计安全’的时代，联邦调查局和执法伙伴需要‘设计合法的访问’。”
IT之家了解到，苹果公司此举却受到了其他人的赞扬。电子前沿基金会称赞苹果公司扩大了端到端加密，以及决定停止为 iCloud 照片进行 CSAM 扫描的计划。
公司应该停止在政府的要求下在我们的口袋里装窃听器的做法，而专注于保护他们的用户和人权。今天，苹果公司在这两个方面都向前迈出了一大步。有一些实施选择会影响新功能的整体安全性，我们将推动苹果确保加密功能尽可能地强大。最后，我们希望苹果能更进一步。默认开启这些保护隐私的功能将意味着所有用户的权利都能得到保护。