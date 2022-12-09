上海姑娘汤海蓉树立为志愿者典范，苹果公布 Employee Giving 计划最新成果

IT之家 12 月 9 日消息，苹果官方今天发布的博文中公布了 Employee Giving 计划的最新成果，该计划已经募集超过 8.8 亿美元，超过 76000 名志愿者参与，志愿服务时间累计超过 200 万小时。苹果希望通过这些计划让世界变得更加美好。
IT之家了解到，员工捐赠（Employee Giving）计划已经推行 11 年，博文中写道：
Apple Employee Giving 计划推出 11 年以来，已经为全球近 4.4 万个公益组织筹集了超过 8.8 亿美元善款。超过 7.6 万名员工投入志愿工作，累计志愿服务时间超过 210 万小时。
员工每参与志愿服务一小时或每捐出一美元，Apple 就会将他们的善举匹配捐赠给同一家组织。除了志愿活动及通过 Employee Giving 计划捐出的款项，Apple 还以企业拨款的形式向非营利组织捐赠了数以百万美元计的资金。
苹果在博文中还重点提及了一些有代表性的苹果员工：
在上海，Apple Store 零售店成员汤海蓉在今年参与了多个组织的志愿者活动，包括清理本地河流、帮助残障儿童家庭等等。她还加入了彩虹志愿者俱乐部的活动，这个组织旨在帮助生活在农村地区的青春期女性获得导师的指导。
今年 3 月，汤海蓉与该组织合作，向一个年轻女孩写了一封表达支持的信。她当时并不知道谁会收到这封信，也没有期待得到回信。但在 6 月，她收到了一封电子邮件，深深触动了她的心。
Apple Store 零售店团队成员 Elyn Tang
在上海，Apple Store 零售店员工汤海蓉参与了多个组织的志愿者活动，包括旨在为生活在中国偏远地区年轻女孩提供支持的彩虹公益社。
“回信的女孩告诉我，我的信让她感觉自己并不孤单。”汤海蓉说到。她本人也是一个小女孩的母亲。“她说她一直想当个老师，但感觉很迷茫，不知道如何让梦想成真。我的信激励她努力学习，把梦想化为现实。我觉得我的话为她带来了力量，这也让我感到很安心。”