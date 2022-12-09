上海姑娘汤海蓉树立为志愿者典范，苹果公布 Employee Giving 计划最新成果

IT之家 12 月 9 日消息，苹果官方今天发布的博文中公布了 Employee Giving 计划的最新成果，该计划已经募集超过 8.8 亿美元，超过 76000 名志愿者参与，志愿服务时间累计超过 200 万小时。苹果希望通过这些计划让世界变得更加美好。

IT之家了解到，员工捐赠（Employee Giving）计划已经推行 11 年，博文中写道：

员工每参与志愿服务一小时或每捐出一美元，Apple 就会将他们的善举匹配捐赠给同一家组织。除了志愿活动及通过 Employee Giving 计划捐出的款项，Apple 还以企业拨款的形式向非营利组织捐赠了数以百万美元计的资金。

苹果在博文中还重点提及了一些有代表性的苹果员工：

在上海，Apple Store 零售店成员汤海蓉在今年参与了多个组织的志愿者活动，包括清理本地河流、帮助残障儿童家庭等等。她还加入了彩虹志愿者俱乐部的活动，这个组织旨在帮助生活在农村地区的青春期女性获得导师的指导。

今年 3 月，汤海蓉与该组织合作，向一个年轻女孩写了一封表达支持的信。她当时并不知道谁会收到这封信，也没有期待得到回信。但在 6 月，她收到了一封电子邮件，深深触动了她的心。

Apple Store 零售店团队成员 Elyn Tang

在上海，Apple Store 零售店员工汤海蓉参与了多个组织的志愿者活动，包括旨在为生活在中国偏远地区年轻女孩提供支持的彩虹公益社。

“回信的女孩告诉我，我的信让她感觉自己并不孤单。”汤海蓉说到。她本人也是一个小女孩的母亲。“她说她一直想当个老师，但感觉很迷茫，不知道如何让梦想成真。我的信激励她努力学习，把梦想化为现实。我觉得我的话为她带来了力量，这也让我感到很安心。”