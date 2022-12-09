【IT之家开箱】iQOO Neo 7 SE 开箱图赏：干净直屏，依旧轻薄

12 月 8 日，iQOO Neo 7 系列迎来了系列中的新机型 — iQOO Neo 7 SE，此次新品共有星际黑、电子蓝、银河三款配色，IT之家现已拿到其中的星际黑配色，现为大家带来 iQOO Neo 7 SE 开箱图赏。

产品包装

iQOO Neo 7 SE 盒子延续 iQOO Neo 7 系列设计，同样的不对称天地盖、同样的黄色内衬点缀、同样的碳纤维表面纹理。产品标识印在包装盒侧面，包装盒正面为经过镭射工艺处理的 NEO 和 7 字样。

打开盒子，便可以直接看到手机本体，配件均在盒子最下方，包括一枚 120W FlashCharge 充电器、一根 Type-C 转 USB-A 数据线、取卡针、透明保护壳等。

视线回到手机本身，iQOO Neo 7 SE 整体设计延续 iQOO Neo 7 系列设计语言，后置摄像头部分采用胶片云阶模组，设计灵感来自于 35mm 胶片和拍立得相纸。黑色镜头模组中的两枚镜头包裹在圆圈之中，制造出外方内圆的感觉。

在黑色镜头模组下方，是云阶模组的第一层金属阶梯，金属材质的阶梯与大面积的玻璃形成对比，让镜头模组层次感倍增。在这层金属阶梯上还内置 4cm 微距镜头以及闪光灯，NEO 系列标志性的像素风格 Logo 也印在镜头周围，满满的小细节。

星际黑配色后盖为磨砂材质，摸上去颗粒感明显，裸奔使用手机有一定防滑效果。iQOO Logo 印在后盖正下方，白色 Logo 与黑色背盖形成对比，但因为后盖为磨砂材质，所以肉眼看去并不突兀，显得很和谐。

iQOO Neo 7 SE 背盖两侧做了收弧处理，可以帮助机身两侧贴近掌心，提升握持手感。

手机正面为一块 6.78 英寸 2D 柔性大直屏，支持 30/60/90/120Hz 四档刷新率，屏幕四边边框控制得非常窄，下边框也只是稍大一点点，整体观感接近四边等宽。前置 1600 万像素摄像头采用居中挖孔方式，前置摄像头面积也控制的非常小，从而进一步提升屏幕观感。

中框依旧为塑料中框，顶部中框位置设有红外遥控传感器及麦克风。

电源键及音量加减键集中在中框右侧。

底部中框依次为 SIM 卡托、麦克风、充电口、底部扬声器。

iQOO Neo 7 SE 扬声器配置为封闭式立体双扬声器，上扬声器藏于中框与屏幕接缝处。

后续IT之家将推出 iQOO Neo 7 SE 的图文评测及体验视频，想要了解更多细节记得关注后续推送。

更多图赏：

‎