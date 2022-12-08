雷军剧透小米 13：原画质《原神》满帧运行，温度仅 43℃、全程不降亮度

IT之家 12 月 8 日消息，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于 12 月 11 日 19:00 召开。届时，全新小米 13 系列手机将正式亮相。

小米创办人、董事长兼 CEO 雷军今日透露了小米 13 的性能释放表现，称《原神》原画质满帧运行，温度仅有 43℃，而且全程不降亮度，即使边游戏边充电，表现惊人。

IT之家了解到，雷军指出，小米 13 性能堪比电竞手机。处理器、内存和闪存三大件全部顶配，搭载第二代骁龙 8、LPDDR5X 及 UFS 4.0。内存和闪存迎来三年来最大升级。

雷军公布的数据显示，GPU 性能功耗测试方面，第二代骁龙 8 的 GPU 峰值性能远远超过 A16，领先 25% 之多。“在如此癫狂的性能下，第二代骁龙 8 出色的能效表现，让主板功耗仅为 8.0W，与 A16 几乎持平。”

散热方面，雷军透露，新机在一个 71.5mm 宽度的黄金尺寸手机上，配备了 4642mm² 超大 VC 液冷。“打开机身，几乎覆盖了接近一半的面积。”

根据此前信息，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，加上 71.5mm 宽度。此外，小米 13 系列全系标配 IP68，这也是防尘防水等级标准的最高级别。