2 招解决让 VLOOKUP 无能为力的 Excel 合并表格

原文标题：《太牛 X 了！让 VLOOKUP 都无能为力的合并表格，这 2 招却能轻松解决！》

秋叶 Excel 在小 E 的认真打理下，越来越火爆。为了回馈粉丝，小 E 做了一场「直播惊喜活动」，产品限额，惊喜满满。

活动规则，每个订单 id，每个产品只能下一单。

但是小 E 在发货的时候，发现有不少粉丝下单了多个不同的产品。

这时他就在想，如果都分开发货，单纯计件的话，物流成本有点高，本着省钱原则，他就在想要不就试试合并发货。

所以，小 E 需要将同个姓名，同个手机号，同个地址的客户所购买的不同产品合并起来形成一条订单数据，进行合并发货，以节约成本。

处理后如下图，我们可以看到，小爽用了不同账号多次下单了 Excel 这本书：

PS：由于地址比较长，所以案例中我们只对同个姓名，同个手机号进行合并处理。

那么问题来了，这个处理应该怎么做？不怕，这是小 E 的强项啊。

函数方法

适用版本：Office2021，Office365，WPS2022

由于存在不同账号同一个购买者的情况下，所以我们需要先利用 Countif 函数统计不同产品的汇总个数。

=COUNTIFS($B$2:$B$18,I2,$D$2:$D$18,G2,$E$2:$E$18,H2)

后面的问题，就转变成基于姓名和手机号列合并汇总产品名称的问题。

接下来，我们进行合并发货数量的操作（合并同类项）。

UNIQUE 函数，去除姓名列和手机列的重复项。

这一步，主要是去除原始姓名列和手机列的重复值，方便后面的筛选和合并。

FILTER 函数，根据姓名列和手机列筛选产品名称与汇总个数。

这一步主要通过姓名和手机列筛选产品名称 * 个数

=FILTER($I$2:$I$15&"*"&$J$2:$J$15,($G$2:$G$15=L2)*($H$2:$H$15=M2))

Filter 函数基本语法

Filter 函数是一个筛选函数，它可以将数组中条件为 True 的结果筛选出来。

=FILTER(要筛选的数组或区域,筛选条件,[是否忽略空值])



TEXTJOIN 函数，根据指定分隔符合并数据。

这一步，主要将多个数据合并为一个。

=TEXTJOIN(";",1,FILTER($I$2:$I$15&"*"&$J$2:$J$15,($G$2:$G$15=L2)*($H$2:$H$15=M2)))

Textjoin 函数的基本语法

=Textjoin (分隔符，是否忽略空值，数组 / 单元格区域)

如果要忽略空值就填 TRUE，不忽略空值就填 FALSE。

小提示：

如果你是 Office2016 以上版本，且没有 Filter 函数，也可以使用 if 函数替代，只不过运算效率会差一点。而由于公式是数组公式，所以公式输入完成后，还需要使按数组三键【Ctrl+Shift+Enter】结束。

=TEXTJOIN(" ; ",1,IF(($G$2:$G$15=L2)*($H$2:$H$15=M2),$I$2:$I$15&"*"&$J$2:$J$15,))

如果你不想使用辅助表，也可以利用一个公式搞定！不过该方法仅局限于 Office365。

=TEXTJOIN(" ; ",1, LET(a,FILTER($B$2:$B$18,($D$2:$D$18=G2)*($E$2:$E$18=H2)), MAP( UNIQUE(a), LAMBDA(t,t&"*"&COUNTA(FILTER(a,a=t))) ) ) )



主要原理是：

❶ 筛选指定 姓名和手机号 对应的产品名称 (filter)，名称定义为 a，方便后面进一步筛选计数 (let)。

❷循环 (map) 去重后的产品名称 (unique)，将每一个产品名称进一步筛选并计数 (filter，counta)，用 "*" 拼接。

❸ 最后用 textjoin 分隔符合并。

函数方法灵活，不过受限于版本 。那么有没有更简单的方法 ？答案是有的，就是利用插件。

方方格子

方方格子，几乎所有版本都可以使用 。

利用它，不用辅助表，也不用函数，只需点点鼠标，就可以搞定上述需求！我们一起来看看吧。

具体步骤：

选择【方方格子】-【查找定位】-【一对多查找】。

出现一对多查找对话框。

条件：查找表中的姓名和手机号列

条件区域：数据表中的姓名和手机号列

数据区域：数据表中的产品名称列

结果存放：查询表中发货数量的第一个单元格

匹配多个结果：不扩展 ，用，连接 (重复累计)

单击【确定】按钮 ，结果一下子就出现啦~

在选项中，我们可以对查找到的多个数据，选择处理的模式。

向右扩展：就是查找到的多个数据往多个列扩展。

不扩展：可以选择连接方式以及聚合的方式（个数，总和，最大值，最小值，第一二三以及最后一个匹配）。

这里我们选择用，连接（重复累计）。

动图操作效果如下：

So easy~

最后的话

Excel 在我们的生活里扮演着很重要的角色。数据来源于业务生活，通过 Excel 这个工具发挥着更多不一样的作用。

小 E 通过观察，对订单数据进行合并处理，为老板节约了一部分物流成本。本文主要介绍两种方法：

❶ 新函数

Unique 函数将数据进行去重，

Filter 函数进行筛选符合条件的数据，

Textjoin 函数进行合并。

由于还需要对多个数据进行汇总合并，所以我们还用了个辅助表作为一个过渡。

❷ 方方格子

利用插件，不用复杂的函数，只需点点鼠标就可以搞定。方便是方便，但是由于它的封装性，肯定就远不如函数灵活啦。

由于篇幅有限，方法不局限于文章

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：小爽，编辑：竺兰