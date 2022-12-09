华为儿童手表 5X / Pro 发布：1598 元起，双屏双摄，离线定位

IT之家 12 月 9 日消息，在华为冬季全场景新品发布会上，华为发布了儿童手表 5X、5X Pro，支持双屏双摄，自由翻转。支持高清双摄、可翻转可摘取。

华为儿童手表 5X 系列拥有幻夜黑、极光紫、星际蓝、星云粉，华为儿童手表 5X 售价 1598 元，儿童手表 5X Pro 售价 1998 元。将在 12 月 20 日 10:08 开启预售，12 月 26 日 10:08 正式开售。

IT之家了解到，华为儿童手表 5X Pro 采用 1.6 英寸 AMOLED 屏幕，支持智能环境光检测、亮度自适应调节；1.52 英寸段码屏，采用经典电子屏风格，免打扰模式、番茄时钟。

华为儿童手表 5X Pro 以创新的产品形态给小朋友的日常使用带来更多可能，视频通话更方便，拍照识物更自由。华为儿童手表 5X 系列定位能力也大幅提升，通过华为设备组成的“查找”网络，让家长在手表离线的情况下仍能通过智能关怀 App 了解孩子的位置信息。

华为儿童手表 5X 系列还为家长和孩子带来信息绿色守护、丰富的学习内容和智慧便捷的生活服务。更支持微信儿童手表版和 QQ 儿童版，摇摇手即可加好友。支持聊天、视频、空间分享等。

华为儿童手表 5X 还支持四种运动模式、智慧小助手、丰富应用、快充大电池；华为儿童手表 5X Pro 支持 NFC 公交门禁、六种运动模式、丰富应用、快充大电池。