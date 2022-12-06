阿里平头哥加入 openKylin 开放麒麟社区，完成曳影 1520 SoC 适配

IT之家 12 月 6 日消息，据 openKylin 官方消息，近日，平头哥半导体有限公司（以下简称“平头哥”）签署 openKylin 社区 CLA（Contributor License Agreement 贡献者许可协议），正式加入 openKylin 开源社区。

平头哥成立于 2018 年 9 月 19 日，是阿里巴巴集团的全资半导体芯片业务主体。作为高性能 RISC-V 处理器的先行者，平头哥不断拓展 RISC-V 性能、应用与生态的边界，打造出从低功耗、低成本到高性能、高能效的丰富 RISC-V 处理器产品家族，广泛应用于边缘计算、无线通讯、工业控制、通用 MCU 等 30 多个领域及应用场景。

据介绍，在加入 openKylin 社区后，平头哥积极参与社区合作，推动 openKylin 与 RISC-V 架构融合发展。目前，平头哥已与 openKylin 社区合作，完成了平头哥曳影 1520 SoC 与 openKylin 操作系统的适配工作，并基于社区软件源构建了镜像版本。

该版本包含近 1600 个软件包，集成了一系列稳定版本的基础库和图形开发库，能够顺畅运行 UKUI 桌面环境。此外，系统包含丰富的 openKylin 自研软件和第三方开源软件，如浏览器、视频、音频和文档编辑等，可以满足用户的基本使用需求。

IT之家了解到，阿里平头哥曳影 1520 是基于无剑 600 平台设计的高性能 RISC-V SoC 原型，性能覆盖边缘计算、人工智能、图像识别、多媒体等多种场景。

无剑 600 平台支持 4 核高性能 RISC-V 处理器，最高主频可达 2.5GHz，实现了 CPU+XPU 异构架构的全面优化；支持 64 位 LPDDR4X，最高吞吐率 4266MT / s；整合 4TOPs 的 Int8 AI 算力；全流程满足 GP TEE 国际安全标准。无剑 600 平台有望帮助芯片公司显著降低芯片开发成本和风险，并大幅缩短研发周期。

openKylin（开放麒麟）社区旨在以“共创”为核心，在开源、自愿、平等、协作的基础上，通过开源、开放的方式与企业构建合作伙伴生态体系，共同打造桌面操作系统顶级社区，推动 Linux 开源技术及其软硬件生态繁荣发展。