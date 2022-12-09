撼讯 RX 7900 系列显卡官宣 12 月 14 号发布，首发红魔 / 暗黑犬型号

IT之家 12 月 9 日消息，据撼讯官方消息，其 RX 7900 系列显卡将在 12 月 14 号 0 点发布，首发红魔 / 暗黑犬型号。

IT之家了解到，撼讯日前在海外官网公布了新一代的 RX 7900 暗黑犬型号。官方称，该系列在保留了之前的冰蓝色的同时，配备了全新的紫晶 LED 灯效。显卡配备金属背板，避免 PCB 弯曲。散热方面，撼讯 RX 7900 系列暗黑犬采用了三风扇设计，内置 8 根 6mm 热管，均热板尺寸 91 × 89 × 2.6 mm，覆盖显存。RX 7900 XTX 型号使用 14 层 PCB 板，20 个相供电。

AMD 即将在 12 月 13 日上市的新一代旗舰显卡 RX 7900XTX 售价 7999 元起，次旗舰显卡 RX 7900XT 售价 7399 元起。消息称，AMD 将在 12 月 12 日晚解禁该系列显卡的评测。

RX 7900 系列显卡参数：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。