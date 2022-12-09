印度塔塔集团宣布进军半导体行业，未来五年投资 900 亿美元

12 月 9 日消息，据国外媒体报道，印度塔塔集团董事长 Natarajan Chandrasekaran 周四在接受采访时表示，塔塔集团将在几年内开始在印度本土生产芯片。

据悉，塔塔集团计划是在全球芯片供应链中占据关键部分。半导体制造业需要大量的投资，Chandrasekaran 表示，塔塔集团计划在未来五年为此投资 900 亿美元（约 6264 亿元人民币）。

他表示，已经创建了塔塔电子公司，将在该公司下设立半导体组装测试业务，将与多家企业讨论。他还透露，塔塔将“研究最终推出上游芯片制造平台的可能性”。

Chandrasekaran 此前曾表示，全球供应链的重塑是印度的一个巨大机遇。尽管对智能手机和电动汽车等半导体密集型产品的需求正在迅速增长，但除了软件设计产业外，印度几乎没有半导体产业。Chandrasekaran 认为，高科技电子产品的市场价值高达上万亿美元，塔塔集团必须要抓住这一机会。

除了半导体以外，公司还计划在电动汽车等新兴领域推出新业务，包括制造电动车和电动车电池，生产可再生能源和开发一站式“超级应用程序”。

塔塔集团是印度最大的集团公司，商业运营主要涉及七个领域：通信和信息技术、工程、材料、服务、能源、消费产品和化工产品。