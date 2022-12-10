2699 元，联想 YOGA Paper 墨水平板今日开售：自带手写笔及大量图书资源

IT之家 12 月 10 日消息，联想 YOGA Paper 墨水平板 2023 已经开启预售，首发到手价 2699 元，将于今晚 8 正式开售，预计最晚 12 月 12 日发货。

联想 YOGA Papper 墨水平板采用 10.3 英寸屏，无频闪墨水屏显示，色温冷暖可调节，采用类纸纹理磨砂屏幕镀膜，配备灵感手写笔（23ms 低时延、4096 级压感、9 种智能笔型），可还原笔尖真实阻尼，支持侧锋书写，模拟真实字迹效。

联想 YOGA Papper 墨水平板采用 CNC 一体成型高端工艺，机身厚度为 5.5mm，适配左右手握持姿态。

IT之家了解到，该机还可提供 70 余种笔记模板，支持会议录音，支持手写字体，可转换为标准文本，支持全局搜索，提供独立手写笔收纳仓。

联想 YOGA Papper 墨水平板整合多家在线图书，提供数十万正版图书资源，支持安装第三方阅读 App 和多种格式电子书导入。支持画横线打问号，快速选中内容一站式查询词典、翻译、朗读，而且还支持外文翻译，分屏阅读。

联想 YOGA Papper 墨水平板支持多端云同步，兼容安卓、鸿蒙、iOS、PC，支持无线投屏，投屏分享文档笔迹。