G 胖：微软没必要和 Steam 签十年的《使命召唤》协议

IT之家 12 月 8 日消息，为了消除收购动视暴雪的一些障碍，微软此前表示已向索尼提供了一份为期十年的协议，保证继续在 PS 平台提供《使命召唤》，同时也与任天堂和 Steam 平台提供了类似的协议。对此，V社老板加布・纽维尔（G 胖）回应称，Valve 很高兴微软希望继续在 Steam 上提供《使命召唤》，但以协议方式将其写在纸上实际上是没有必要的。

纽维尔说，“微软提出，甚至给我们寄来了一份《使命召唤》长期承诺的协议草案，但对我们来说没有必要，因为：a）我们不需要要求任何合作伙伴签订协议，把他们锁定在 Steam 平台上；b）菲尔・斯宾塞和微软的游戏团队总是贯彻他们告诉我们的事情，所以我们相信他们的意图；c）我们认为微软有动力，为玩家想使用的平台和设备提供《使命召唤》。”

纽维尔继续说，Valve 对微软的举措感到高兴，“我们认为这是一个信号，他们对玩家的反应和我们正在做的工作感到满意。我们的工作是不仅为微软，而且为所有 Steam 客户和合作伙伴继续打造有价值的功能。”

IT之家了解到，《使命召唤》系列多年来一直没有在 Steam 上架，动视选择通过自己的启动器在 PC 上发布该系列游戏，从而不用缴纳 Steam 平台的抽成。动视今年改变了政策，在 Steam 上推出了《现代战争 II》，该游戏在 Steam 上获得了巨大成功，V社自然也获益良多。